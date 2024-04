Według ostatnich sondaży jej partia jest najpopularniejsza we Włoszech z 27% poparcia, przed opozycyjną Partią Demokratyczną (PD) z około 20% i lewicowym Ruchem Pięciu Gwiazd z 16%.

Meloni będzie pierwszym nazwiskiem na karcie do głosowania Braci Włoch we wszystkich pięciu okręgach wyborczych we Włoszech w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale obiecała, że nie wykorzysta na kampanię „ani minuty” swojego czasu jako premiera.

Meloni może startować w pięciu okręgach, co w Polsce byłoby niemożliwe, bo organizacja wyborów do Europarlamentu leży w gestii każdego kraju, choć istnieją pewne wspólne przepisy, które kraje muszą stosować. Wybory muszą odbyć się w ciągu czterech dni, od czwartku do niedzieli, liczba posłów i posłanek do PE wybranych z danej partii politycznej jest proporcjonalna do liczby otrzymanych przez nią głosów, obywatele UE mieszkający w innym kraju UE mogą tam głosować i kandydować w wyborach, a każdy obywatel może głosować tylko raz.

Jak głosuje się do europarlamentu we Włoszech?

Włochy korzystają również z głosowania preferencyjnego, które daje wyborcom możliwość wskazania w ramach tej samej listy od jednej do trzech osób, oddając głos – w przypadku dwóch lub trzech osób – na kandydatów różnej płci. Po ustaleniu liczby mandatów przypadających na listę w każdym okręgu wyborczym, za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów preferencyjnych.

W zeszłym tygodniu liderka PD Elly Schlein ogłosiła, że ona również będzie kandydować, podobnie jak Antonio Tajani, szef centrowej partii Forza Italia należącej do koalicji rządzącej.