Jakie wyzwania stoją przed kobiecym tenisem

Przede wszystkim kobiecy tenis i jego gwiazdy muszą być lepiej promowane, bo to nieprawda, że sióstr Sereny i Venus Williams czy Marii Szarapowej nie da się zastąpić. Iga Świątek odnosi sukcesy w czasach, gdy globalne zainteresowanie tenisem kobiet spadło. Oglądalność telewizyjna, frekwencja na meczach podczas łączonych turniejów (poza Wielkimi Szlemami), mniejsza ekspozycja kobiet w mediach, dowodzą tego jasno i zmiana pod tym względem jest podstawowym zadaniem WTA.

Tymczasem turniej w Cancun był katastrofą. Skończył się dla nas wielką radością, ale tak naprawdę był żenującym piknikiem zorganizowanym w ostatniej chwili na prowizorycznej arenie. To się musi zmienić i oby tylko - jak to często bywa w sportach, gdzie są do wzięcia ogromnie pieniądze - nie skończyło się na sporze o kasę i jej podział. Premie w Cancun były ogromne, ale prestiżu turniejowi to nie dodało. Na podstawie tego, co widzieliśmy w telewizji, można sądzić, że dobrze bawili się przede wszystkim polscy kibice, a przecież tenis to nie żużel.

Międzysezonowa przerwa w kobiecym tenisie powinna być w tym roku bardzo ciekawa. WTA ma 50 lat, trudno o lepszy moment, by stare klocki dopasować do nowego obrazka i by kolejny sezon kończył się dobrze nie tylko z polskiego punktu widzenia.