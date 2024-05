Sejm pracuje nad rozwiązaniami prawnymi mającymi na celu rozwiązanie tej kwestii. Jednakże wprowadzenie takich zmian na poziomie ustawowym, a nie konstytucyjnym, może wywołać kolejny spór prawny co do legalności tych decyzji. Ponadto próba anulowania wyroków ustawami może stać się bardzo niebezpiecznym precedensem. Może to wytworzyć zwyczaj podważania tych wyroków, które są w danym czasie politykom nie na rękę. Takiej pokusy uniknęli nawet politycy na początku lat 90. W celu rehabilitacji ofiar zbrodni sądowych z czasów stalinowskich nawet w tak oczywistych sytuacjach nie zdecydowano się na uchwalenie specjalnej ustawy, która zbiorowo zrehabilitowałaby wszystkich pokrzywdzonych. Żmudnie robił to Sąd Najwyższy, wydając orzeczenia w indywidualnych sprawach.

Reforma TK: Po ustąpieniu prezydenta Andrzeja Dudy będzie łatwiej?

Oczywiście dziś koalicja rządząca jest poddana olbrzymiej presji swoich wyborców, którym obiecano szybkie unormowanie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Cena pośpiechu może być jednak wysoka. Choć z drugiej strony mało prawdopodobne jest, aby prezydent, który przed ośmioma laty przyjął ślubowanie od kwestionowanych sędziów, zdecydował się na podpisanie ustawy porządkującej sytuację w TK. Stąd też koalicja pozostaje na rozdrożu; zamiast wysyłać ustawę do Andrzeja Dudy, może poczekać do wyborów prezydenckich, które zmienią głównego lokatora pałacu. Do tego czasu jednak sytuacja będzie się rozwiązywać sama. W grudniu w stan spoczynku odejdzie pierwszy z tzw. sędziów dublerów, a za nim następni.

Dzisiejsze stanowisko rzecznika praw obywatelskich wzmacnia kurs rządzących wobec Trybunału Konstytucyjnego oraz idącą za nim argumentację prawną – sytuacji wokół tej instytucji znacząco jednak nie zmieni.