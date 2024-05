Polski generał walczy o stanowisko w Unii Europejskiej

W pierwszej turze każdy z członków Komitetu Wojskowego UE będzie głosował na dwóch kandydatów, w kolejności preferencji. Jeżeli któryś z kandydatów zdobędzie powyżej 50 procent, czyli 14 głosów, zostanie przewodniczącym KW UE. Jeżeli żaden z kandydatów takiej większości nie uzyska, do drugiej rundy przejdą dwaj kandydaci z największą liczbą punktów (to będzie suma 2 punkty za pierwsze miejsce, 1 punkt za drugie miejsce). Wygra ten, który otrzyma większą liczbę głosów członków KW UE.

Słabością kandydatury Wojciechowskiego jest to, że nie jest szefem Sztabu Generalnego WP, w przeciwieństwie do konkurentów, ale jego siłą jasna deklaracja ministra obrony Władysława Kosiniak-Kamysza o wyznaczeniu polskich żołnierzy do grupy bojowej szybkiego reagowania UE. Polacy będą pełnili dyżur bojowy od lipca 2024 do końca czerwca 2025 r.

Zastąpi austriackiego generała

Nowy przewodniczący przejmie obowiązki 1 czerwca 2025 r. od aktualnego przewodniczącego KW UE, Austriaka, gen. Roberta Briegera. Jego kadencja będzie trwała trzy lata.



Komitet Wojskowy UE kieruje m.in. sztabem wojskowym, którego zadaniem jest wskazywanie zagrożeń i ostrzeganie organów unijnych przed potencjalnymi kryzysami. To najwyższy organ wojskowy ustanowiony w ramach Rady Europejskiej, który składa się z szefów sztabów lub obrony państw członkowskich, którzy na co dzień reprezentowani są przez swoich przedstawicieli wojskowych. To forum konsultacji i współpracy wojskowej między państwami członkowskimi UE w dziedzinie zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysowego.

Czym zajmuje się przewodniczący Komitetu Wojskowego UE

Przewodniczący Komitetu Wojskowego kieruje wszystkimi działaniami wojskowymi w ramach UE, w szczególności planowaniem i realizacją misji i operacji wojskowych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz rozwoju zdolności wojskowych. Na podstawie konsensusu udziela rad wojskowych i wydaje rekomendacje Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa, jednocześnie wyznacza kierunki działania Sztabowi Wojskowemu Unii Europejskiej (EUMS).