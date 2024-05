Niemcy chcą największej armii w Europie. Skąd środki na taką politykę?

Niemcy są gotowe do odgrywania czołowej roli w polityce bezpieczeństwa w Europie – takie zapewnienie złożył minister obrony Boris Pistorius (SPD) w czasie swej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Słowa te zawarł w przemówieniu wygłoszonym w John Hopkins University. – Jesteśmy gotowi przejąć inicjatywę – powiedział.

Boris Pistorius idzie krok naprzód

– Podczas wizyty w Waszyngtonie minister obrony narodowej przejmuje rolę kanclerza. Tam, gdzie Olaf Scholz czeka, Boris Pistorius idzie naprzód – skomentował słowa ministra tygodnik „Die Zeit”.

– Od czasu przemówienia, w którym Olaf Scholz obwieścił [27 lutego 2022 r. – red.] epokową zmianę polityczną (Zeitenwende), kanclerz wypowiada się na ten temat w taki sposób jak minister obrony, zwłaszcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Czyni tak w trosce o zachowanie wizerunku polityka umiarkowanego i pokojowego – mówi „Rzeczpospolitej” Rafael Loss z think tanku European Council on Foreign Relations.

W samym przemówieniu tuż po rosyjskiej agresji na Ukrainę Scholz zapowiedział jedynie, że Niemcy będą mieli „wkrótce największą w Europie konwencjonalną armię w ramach NATO”. O czołowej roli w sferze europejskiej obronności nie było jednak mowy.