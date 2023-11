WTA Finals. Iga Świątek z fajerwerkami wróciła na tron

Trudno opisywać ważne chwile tego finału, bo właściwie cały mecz był chwilą. Po 52 minutach ekran pokazał: 6:1, 5:0. Podanie Polki, wszyscy na Estadio Paradisus wiedzieli, co to oznacza. Pegula dzielnie się broniła, wygrała trzy akcje, miała piłkę na przełamanie serwisu Igi, ale za chwilę na bandach wokół kortów pojawił sień wielki kolorowy napis: MATCH POINT i za parę sekund zobaczyliśmy zwycięską Igę najpierw na leżącą na korcie, potem już we łzach szczęścia.

Będzie miała co wspominać. Srebrny puchar ze wstążkami sponsora dla mistrzyni WTA Finals poszedł w ręce 26. właścicielki (19. była w 2015 roku Agnieszka Radwańska). Była też premia dla mistrzyni w łącznej wysokości 3,024 mln dolarów, pokonana finalistka wzięła 1,602 mln. Wreszcie trybuny Estadio Paradisus zostały zapełnione, wreszcie można było uznać, że to ważne wydarzenie tenisowe, a nie pokazowy mecz dla turystów na obrzeżach dużej plaży nad Morzem Karaibskim. Zwycięstwo Igi Świątek było niezwykłe, numer 1 na świecie wrócił do właściwej osoby.