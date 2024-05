Andrzej Duda dokonał zmian w rządzie Tuska. Wcześniej rozmawiali w cztery oczy

Tomasz Siemoniak i Krzysztof Paszyk składając przysięgę zakończyli ją słowami „Tak mi dopomóż Bóg”. Po złożeniu przysięgi nowi ministrowie podpisali jej rotę.



Co powiedział Andrzej Duda po zaprzysiężeniu nowych ministrów rządu Donalda Tuska?

Po zaprzysiężeniu ministrów głos zabrał prezydent, Andrzej Duda. - W widoczny sposób trudniejszy czas w naszej najnowszej historii zaczął się kilka lat temu. Rozpoczęła go rosyjska agresja na Ukrainie i to nawet nie ta w 2022 roku, ale także już i ta wcześniejsza, w 2014 roku, kiedy dla wszystkich stało się jasne, że to co Rosja pokazała w 2008 roku w Gruzji to nie był przypadek, że to jest powrót rosyjskiej ambicji imperialnej. Żyjemy w bardzo trudnych czasach dzisiaj, zmagamy się z rosyjską agresją na Ukrainę, rosyjskim imperializmem, atakiem hybrydowym na naszą wschodnią granicę i bardzo trudną polityką - mówił prezydent.



- Śmiało możemy mówić, że żyjemy w trudnych czasach. Ta dzisiejsza uroczystość została poprzedzona moją rozmową z panem premierem także w tych kwestiach najważniejszych. Tę rozmowę mieliśmy zaległą, cieszę się, że mogliśmy ją przeprowadzić, cieszę się, że pan premier wraca do zdrowia — dodał prezydent nawiązując do tego, że Tusk nie przyszedł do Pałacu Prezydenckiego dwukrotnie do niego zapraszany, tłumacząc to przechodzoną chorobą.



Nowi ministrowie w rządzie Donalda Tuska

Rząd Donalda Tuska po rekonstrukcji z 10 maja PAP

10 maja w skład rządu Donalda Tuska weszli: