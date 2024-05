Jak donosi Reuters (za włoskim dziennikiem Il Corriere della Sera), grupa 49 pracowników Muzeów Watykańskich przesłała petycję do watykańskich władz w związku z warunkami zatrudnienia, pozostawiającymi według nich wiele do życzenia. Domagają się poprawy warunków pracy i płacy, przestrzegania przez Muzeum zasad BHP oraz skarżą się na nadgodziny, nadprogramowe i płatne według niższych stawek. Nie jest to pierwszy raz, kiedy pracownicy Muzeów zabierają w tej sprawie głos.

— Pracownicy zdecydowali się na ten ruch widząc, że wszystkie ich żądania i prośby na przestrzeni lat pozostały bez odpowiedzi. — stwierdziła Laura Sgrò, prawniczka reprezentująca grupę niezadowolonych pracowników. Dodała, że petycja mówi o „warunkach pracy zagrażających zdrowiu i godności” pracujących w Muzeum osób.

Spór w Watykanie. Sprawa może trafić do sądu

Petycja trafiła do kardynała Fernando Vèrgez Alzagi z Gubernatoratu Państwa Watykańskiego — urzędu zarządzającego w imieniu papieża Stolicą Apostolską, w tym także Muzeami. Jest to pierwszy krok obowiązkowej w prawie watykańskim procedury pojednawczej, która musi poprzedzać postępowanie sądowe. Jeśli w wyniku procedury pojednawczej nie dojdzie do porozumienia, sprawa może być skierowana do watykańskiego sądu.