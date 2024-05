Matura 2024: język angielski - arkusze CKE - poziom rozszerzony

To dosyć śmieszne by było z punktu widzenia ewentualnych rosyjskich zamysłów, podpalenie składowiska śmierci na Siekierkach. Świadczyłoby to o braku powagi działań rosyjskich. Nie wykluczam, ale brzmi dla mnie mało przekonująco tego rodzaju teza - powiedział były prezydent Bronisław Komorowski, odnosząc się do serii pożarów, do których doszło w ostatnich dniach w Polsce.