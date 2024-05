Seria pożarów w Polsce. Gdzie do nich doszło?

Siemianowice Śląskie. Pożar składowiska z chemikaliami

W piątek oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich kpt. Sebastian Karpiński poinformował, że pożarem objęta jest cała powierzchnia składowiska, czyli ok. 5000 metrów kwadratowych. Ogień pojawił się przed południem i objął obszar o powierzchni ponad pięciu tysięcy metrów kwadratowych. Słup dymu był widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Podczas pożaru rozszczelniły się pojemniki z chemikaliami. Wydano alert RCB, a w kulminacyjnym momencie akcji pożar gasiło 239 strażaków.

Choć pożar udało się opanować w piątek po południu, działania trwały dużo dłużej. Na miejscu pojawiły się organy z ramienia ochrony środowiska i plutony chemiczne. Na bieżąco prowadzone były także pomiary atmosfery, aby ustalić zawartość substancji toksycznych. Wojewoda śląski Marek Wójcik poinformował, że udało się znacząco ograniczyć emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Jednym z problemów po pożarze w Siemianowicach Śląskich jest to, że zanieczyszczenia przedostały się do rzek na terenie województwa śląskiego i – jak podkreślano – wpłynąć miały do rzek na terenie województwa małopolskiego.Część wody, używanej w akcji gaśniczej spłynąć miała do Rowu Michałkowickiego i dalej do rzek. Prowadzone były działania, które miały na celu ograniczenie spływu zanieczyszczeń. Straż pożarna postawiła rękawy sorpcyjne, ustawiono też słomiane tamy, żeby filtrować zanieczyszczenia. Wojewoda zapewniał, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi badania jakości wody w Rowie Michałkowickim i w dalszym biegu rzek.

Pożar centrum handlowego Marywilska 44. Spłonęła warszawska hala

W niedzielę nad ranem w centrum handlowym Marywilska 44 na warszawskiej Białołęce wybuchł pożar, który po kilku godzinach całkowicie zniszczył wielką halę handlową, o rozmiarach 250x250 metrów. W wyniku pożaru zapadł się cały dach hali, wnętrze zostało całkowicie spalone.