Donald Tusk w Pałacu Prezydenckim czyni aluzję do aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

- Pan minister Marcin Kierwiński też przywrócił pewną normalność, długo oczekiwaną przez obywateli, gdy podejmował decyzje o tym, że kończy się czas bezkarności, także dla polityków, którzy łamali prawo. I niezależnie od tego jaki polityczny parasol nad nimi wisiał, minister Kierwiński nie wahał się egzekwować prawo. Bardzo ministrowi za to dziękuję, wiem, że to nie były łatwe decyzje, Rzeczpospolita będzie długo pamiętała ten akt cywilnej odwagi — powiedział następnie premier czyniąc aluzję do zatrzymania przez podległą Kierwińskiemu policję Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za udział w aferze gruntowej, na terenie Pałacu Prezydenckiego. Ostatecznie prezydent Andrzej Duda ułaskawił obu polityków.



Sprawa aresztowania Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim budziła duże kontrowersje. Policja weszła do pałacu w momencie, gdy głowy państwa w nim nie było.



- Minister Budka kiedy wkraczał w tę przestrzeń gospodarki pod częściową kontrolą państwa. Też miał przed sobą zadanie przywracania normalności. Już po kilkunastu dniach minister Borys Budka mówił, że tu nie trzeba ministra aktywów państwowych tylko superprokuratora, by doprowadzić do porządku sytuację w spółkach skarbu państwa. Minister Budka dobrze przygotował od strony prawnej grunt do naprawy spółek Skarbu Państwa i do wyegzekwowania także takiej elementarnej sprawiedliwości w ocenie tego co działo się przez długie lata w spółkach Skarbu Państwa. Dobrze pan zdał ten egzamin — mówił następnie Tusk.



- Minister Krzysztof Hetman pomagał mi każdego dnia, żebyśmy mogli przygotować Polskę rzeczywiście do skoku cywilizacyjnego. Dobrze pamiętacie ten skok cywilizacyjny, który został sfinansowany w dużej mierze środkami europejskimi. Środki europejskie to są nasze środki, dlatego z taką satysfakcją mówiliśmy, że obecność Polski w UE jest jednym z warunków skoku cywilizacyjnego. Dziękuję za bardzo spokojną, odpowiedzialną pracę - kontynuował premier.



- Bezpieczeństwo jest dziś słowem kluczem. Dziękuję, że pan prezydent zauważył moją obecność na granicy z Białorusią. Bardzo mi zależało, aby funkcjonariusze, żołnierze, policjanci, policjantki, żeby wiedzieli, że państwo jest po ich stronie — mówił też Tusk nawiązując do wcześniejszego wystąpienia prezydenta. - Jest ważne, by żołnierze, straż graniczna, policjanci wiedzieli, że państwo jest po ich stronie w ich dz9iałaniach, to jest bezdyskusyjne. Problemem jest to w jaki sposób pomóc tym, którzy na co dzień bronią ojczyzny. Problemem jest postawienie takiej zapory, która skutecznie będzie broniła Polski przed nielegalną migracją i zagrożeniam9i wynikającymi z konfliktów zbrojnych. Nie mam wątpliwości, że trzeba będzie bardzo dużo pieniędzy, wysiłków, zainwestować w to, by bezpieczeństwo naszej granicy przestało być przedmiotem propagandy, a stało się wielkim wspólnym wysiłkiem rządu, prezydenta i ludzi odpowiedzialnych na co dzień za nasze bezpieczeństwo — mówił też Tusk.