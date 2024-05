Tę samą strategię Sanchez zastosował jesienią zeszłego roku wobec lidera konserwatywnej Junts (Razem) Carlesa Puigdemonta, który zbiegł do Brukseli. Socjalistyczny rząd doprowadził też do modyfikacji kodeksu karnego, w szczególności znosząc przestępstwo zdrady narodowej.

Dlaczego idea niepodległości Katalonii traci zwolenników?

Łącznie poparcie dla ugrupowań dążących do oderwania Katalonii od Hiszpanii spadło w stosunku do poprzednich wyborów z 58 do 42 proc. Co więcej, bardzo niska była frekwencja (58 proc.). To sygnał, że Katalończycy są coraz bardziej zmęczeni strategią secesji, która nie przynosi żadnych rezultatów.

Tak złego wyniku partie niepodległościowe nie miały od 2012 r., kiedy ówczesny przewodniczący rządu regionalnego, Artur Mas, wylansował ideę budowy nowego państwa na fali wielkiego kryzysu finansowego, który uderzył w królestwo.

Teraz załamanie sprawy katalońskiej jest przede wszystkim efektem tragicznego wyniku ERC. Lewicowa partia musi zadowolić się 20 mandatami — to o 13 mniej niż dotychczas. Wyborcy najwyraźniej źle oceniają rządy wywodzącego się z tego ugrupowania dotychczasowego przewodniczącego rządu regionalnego, Pere Aragonesa. W szczególności nie potrafił on dać sobie rady z suszami nawiedzającymi w ostatnich latach prowincję.

Katalonię czekają teraz wielotygodniowe negocjacje nad utworzeniem nowego rządu

Znacznie lepiej dała sobie radę Junts, choć jej lider Carles Puigdemont musiał prowadzić kampanię z sąsiedniej Francji (amnestia dla niego ma wejść w życie dopiero pod koniec miesiąca). Jego ugrupowania uzyskało 36 mandatów, najwięcej poza socjalistami. Jednak cały blok niepodległościowy może liczyć jedynie na 61 deputowanych, o siedem mniej, niż wynosi parlamentarna większość.