Dawid Kulpa: Sprawa Szmydta. Efekt Lucyfera, czy niewinny incydent?

I mam nadzieję, że ten przypadek pomoże nam wszystkim zrozumieć, że Leon Petrażycki miał rację. Od 2015 roku słyszymy o potrzebie „rewolucji” wymiaru sprawiedliwości. Ale zamiast zwrócenia uwagi na to, że niezależność, niezawisłość, nieskazitelność charakteru i inne przymioty osobowe nie zależą od treści przepisów, czy proweniencji partyjnych, wznoszono jedynie populistyczne hasła z lubością wyolbrzymiając występki tej, czy innej osoby, a nie mające istotnego znaczenia dla rzeczowej analizy zagadnienia kształtowania odpowiednich postaw. Bo niezawisłość i prawość charakteru nie od barw partyjnych, nie od przepisów, nie od funkcji zależą, ale od dojrzałej, świadomej siebie i swoich ograniczeń osobowości. Osobowości, która umie zadbać o siebie, również w kryzysie osobistym, gdy heroizmem jest zwrócenie się o pomoc. Również instytucjonalną.

Badania Zimbardo doprowadziły go do wniosku, że to nie nasze indywidualne cechy osobowości mają większą moc niż warunki naszej pracy, czy role społeczne, które pełnimy. Jego wnioski były przeciwne: gdy w grę wchodzi władza, to sytuacja faktyczna, nasze otoczenie i warunki pracy mogą popychać nas – kusić niczym Lucyfer – do zachowań paskudnych, do wyrządzenia zła.

Ktoś powie, że to nie nasza, współobywateli sprawa, że to sprawa samej „trzeciej władzy”. Tak długo, jak edukację sędziów, a tak jest w aktualnym modelu – finansujemy my, współobywatele RP poprzez środki publiczne – jest to sprawa nas wszystkich.

Stawiam pytanie, zamiast konkluzji. Czy nasz wymiar sprawiedliwości jest dotknięty "efektem Lucyfera"? Czy braki kadrowe, niska jakość zarządzania, przerost rozwiązań biurokratycznych, brak celowej, zaplanowanej ścieżki kariery i specjalizacji sędziów, prowadzi do jednostkowego incydentu Szmydta, czy może szmydtów, w tym tych o których jeszcze nie wiemy, system dał nam tylu, że po czasie okaże się, że możemy mówić nie o incydencie, ale o efekcie szmydta?