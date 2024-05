Poszkodowani w pożarach przedsiębiorcy bywają podejrzewani o złe intencje

Ubezpieczyciele mogą też odmawiać wypłat argumentując, że zakres polisy nie obejmował konkretnych strat. Często jednak mylą się przy tym. Jak dodaje mec. Lech, polemizują oni z wysokością poniesionych szkód próbując wykazać, że konkretne mienie, przedmioty czy maszyny były mniej warte niż wskazuje ich właściciel, a konieczny remont czy odbudowę można wykonać niższym nakładem środków. - Pomocne wówczas będą fotografie, zeznania świadków czy nawet filmiki nagrywane przez prowadzącego biznes, zapisy z wewnętrznego monitoringu, a także faktury za zakupy konkretnych przedmiotów – radzi specjalista.

Odmowa wypłaty spowodowana może zostać też toczącym się prokuratorskim śledztwem i powołaniem się przez ubezpieczyciela na fakt, że przyczyna zdarzenia nie została ustalona. - Ale to on sam – własnymi środkami – również powinien próbować ją ustalić, by poszkodowani nie czekali latami na wypłatę (przynajmniej kwot bezspornych). Zdarza się jednak, że nawet kiedy postępowanie karne zakończy się szybko, ubezpieczyciel wciąż kwestionuje rozmiar poniesionej szkody – podkreśla mec. Lech.

Pożar w nocy i nietypowe zachowanie to sygnały alarmowe

Odszkodowanie nie trafi do poszkodowanego, który przez własne rażące niedbalstwo lub celowe działanie sam wywołał szkodę, np. kupując samochód, fabrykę czy dom, a następnie celowo podpalając lub dokonując zniszczeń.

Jak podkreśla Maciej Binkowski, założyciel i prezes firmy Białe Kołnierzyki, ubezpieczyciele zachowują szczególną czujność w sytuacjach, kiedy firma z problemami finansowymi wykupuje drogą polisę, a niedługo potem np. w jej siedzibie lub zakładach wybucha pożar. - Znany jest mi przykład właściciela trzech zakładów produkcyjnych i jednego magazynu, który krótko przed pożarem ostatniego z tych obiektów zdecydował się go ubezpieczyć, pomijając dwa pierwsze. A także właściciela prywatnej kolekcji samochodów, który usunął je sprzed swojego zakładu niedługo przed tym, jak wybuchł w nim pożar – przywołuje ekspert.