Najoszczędniejsi w pochwałach są Amerykanie, ale nie ma się co dziwić, skoro Iga Świątek rozbiła w finale ich rodaczkę. Agencja Associated Press (cytuje ją m.in. ESPN) pisze rzeczowo o "zwycięstwie" polskiej tenisistki i odzyskaniu przez nią pozycji liderki w światowym rankingu. Amerykanie przypominają chwilowe zawahanie formy i chwalą podejście Igi Świątek, która nie koncentrowała się na porażkach, ale "zostawiła te rzeczy za sobą i po prostu skoncentrowała się na tym, by zaprezentować swój najlepszy tenis", a w takiej sytuacji nikt nie może się z nią równać. Media amerykańskie, które uwielbiają statystyki, podkreślają, że w całym WTA Finals Polka przegrała zaledwie 20 gemów - najmniej wśród zwycięzców turnieju od 2003 roku.

Czytaj więcej Tenis Iga Świątek jak feniks z popiołów Jeszcze w październiku w Tokio eksperci narzekali na wyjątkowy kryzys Polki i niemal sto niewymuszonych błędów tylko w dwóch meczach. W Cancun po kryzysie nie ma już śladu.

Ciekawie do zwycięstwa Polki podszedł z kolei niemiecki "Frankfurter Allgemeine Zeitung", który w ogóle tego faktu nie odnotował. Podkreśla za to zwycięstwo w deblu (w parze z Rosjanką Wierą Zwonariewą) Laury Siegemund i zauważa, że jest pierwszym niemieckim triumfatorem turnieju gry podwójnej od 50 lat.