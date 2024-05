A Lewica? Zrobiła wszystko, by zniechęcić do siebie wyborców. Wystawienie w biorącym okręgu partnera jednego z jej liderów zakrawa na kpinę i pokazuje, że „listom śmierci” PiS partie rządzące przeciwstawiły „listy (słodkiego) życia”. Lewica, która powinna mieć jasny i radykalny prounijny program, wydaje się na razie zupełnie nie mieć pomysłu na siebie, a sprawę aborcji, która akurat teraz mogłaby „grzać”, wykorzystała i wyeksploatowała… w kampanii do gmin i powiatów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Trzecia Droga poza podium?

W najgorszej sytuacji jest jednak Trzecia Droga. Jeśli mam rację, że 9 czerwca w lokalach wyborczych pojawią się albo twarde elektoraty, albo radykałowie, to jest to fatalna wiadomość dla Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, bowiem ich partie ani nie mają żelaznych zwolenników, ani nie są radykalne. Co więcej, ogłoszona w ostatni weekend strategia Polski 2050 i PSL powtarza tę z elekcji parlamentarnej, czyli podkreśla koncyliacyjność ich partii, ugodowość, konieczność kompromisu. Na tle haseł konkurencji nie brzmi to nazbyt atrakcyjnie. O ile taka narracja sprawdziła się przed pół rokiem, o tyle obecnie może być zupełnie przeciwskuteczna. To inny rodzaj elekcji i to, co zagrało poprzednio, może nie zagrać obecnie.

Czytaj więcej Polityka Sondaż przed wyborami do PE. Zmiana lidera, zyskuje Konfederacja W odpowiedzi na pytanie, na kogo oddadzą głos w zbliżających się wyborach do Sejmu, najwięcej badanych wskazało Prawo i Sprawiedliwość. Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski. Sondaż przeprowadzono na niespełna miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Wiele zatem wskazuje na to, że Trzecia Droga może 9 czerwca zostać zepchnięta z trzeciego miejsca w zestawieniu najsilniejszych podmiotów politycznych w naszym kraju. Tak byłoby na pewno, gdyby nie kłopoty i błędy Konfederacji i Lewicy, o których pisałem powyżej. Czyżby zatem – jak zwykle – przed katastrofą jakiejś partii mieli uratować ją jej konkurenci? Jest to bardzo prawdopodobne.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Zdecydują nieliczni

Jeśli zatem miałbym prognozować wyniki wyborów – co na miesiąc przed ich datą i właściwie przed początkiem kampanii jest zadaniem karkołomnym – to obstawiłbym bardzo dobre urobki PiS i KO (ze wskazaniem na PiS) oraz podobne do siebie wyniki pozostałych trzech graczy. Tak oczywiście stać się nie musi (zwłaszcza w odniesieniu do relacji między Trzecią Drogą, Konfederacją i Lewicą, bowiem przy niskiej frekwencji niewielkie liczby głosów będą decydować o znaczących różnicach w ostatecznych wynikach), ale jedno jest pewne – rytualne głosy zawodowych komentatorów o rzekomym zmęczeniu Polaków duopolem PiS–PO na chwilę będą musiały przycichnąć, bowiem Kaczyński z Tuskiem ponownie zadowolą co najmniej 2/3 wyborców.

Autor jest politologiem, prof. UŚ