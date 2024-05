Polacy źle oceniają słowa Tuska o PiS jako zdrajcach i pachołkach Rosji

– Większość sondażowanych wykazuje przytomność umysłu, nie podchwytując retoryki, że PiS to rosyjska agentura – komentuje prof. Antoni Dudek, politolog z UKSW.

Badacz zauważa, że 29,8 proc. ogółu badanych, którzy uważają PiS za „płatnych zdrajców, pachołków Rosji”, pokrywa się z elektoratem KO w wyborach parlamentarnych. Na formację premiera Tuska 15 października głos oddało 30,7 proc. Polaków. – Cała reszta zdaje sobie sprawę z tego, że przypisywanie PiS rosyjskiej agenturalności jest absurdalne. Wcześniej to Kaczyński robił z Tuska rosyjskiego agenta. Ale ani PO, ani PiS to nie są partie rosyjskie – komentuje ekspert.

Tymczasem rząd chce powołania komisji ds. zbadania wpływów Rosji i Białorusi na polską politykę.

– Mamy kilka wariantów, na pewno chcemy wyeliminować wszystkie niekonstytucyjności z tego rozwiązania legislacyjnego (…) to nie może być niekonstytucyjne, to nie może być naraz prokuraturą, sądem i komisją ekspercką. Mamy gotowe rozwiązanie, chcemy, żeby Rada Ministrów tym się zajęła 21 maja – powiedział we wtorek Tomasz Siemoniak, nowy szef MSWiA, w Polskim Radiu.

Minister dodał, że komisja „będzie się składała z ekspertów, żadnych politycznych funkcjonariuszy, będzie działała pod nadzorem przy ministrze sprawiedliwości”.