Psychologowie z własnym samorządem i karami. Resort proponuje zmiany

Zgodnie z nowymi regulacjami psycholog uzyska prawo wykonywania zawodu po wpisie na regionalną listę. Najpierw jednak będzie musiał on ukończyć studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite magisterskie – i uzyskać tytuł zawodowy. O dołączenie do listy będą mogły się starać też osoby, które uzyskały kwalifikacje w innym kraju Unii Europejskiej, ale te uznawane w Polsce.

Regulacja ta wydaje się szczególnie istotna zwłaszcza w kontekście wyników ostatniego raportu opracowanego przez ekspertów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu SWPS („Studia Psychologiczne w Polsce. Raport za lata 2019–2023”). Badanie unaoczniło, jak wyraźnie w ostatnich latach wzrosła liczba studentów psychologii (ok. 65 procent), a także osób uczących się w trybie niestacjonarnym. 40 procent wszystkich studiujących kształciło się na uczelniach, które nie podlegają ewaluacji naukowej w tej dziedzinie (uczelniach akademickich i zawodowych, które w ogóle nie mają takiego obowiązku).

– Wyniki raportu są bardzo niepokojące, a wręcz dramatyczne, dlatego konieczna jest praca nad standardami kształcenia na studiach psychologicznych – ocenia Katarzyna Sarnicka. I podkreśla, że wykonywanie zawodu psychologa wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej, ale też stosowania się do kodeksu etycznego.

Zmiany też dla psychoterapeutów

Wszystko wskazuje na to, że podobnym zasadom podlegać by mieli też wykonujący zawód psychoterapeuty. Posłanka Marta Golbik (KO), przewodnicząca zespołu parlamentarnego ds. jego uregulowania, ocenia projekt ustawy jako trudny do procedowania. – O ile ścieżka kształcenia psychologa jest jednolita, o tyle w kształceniu psychoterapeuty sprawa jest bardziej złożona – komentuje. Jak tłumaczy, szkolenia prowadzone są bowiem w ramach różnych towarzystw psychoterapeutycznych w pięciu modalnościach, więc trudniej jest wydać wytyczne obowiązujące wszystkich wykonujących ten zawód zaufania publicznego.

– Środowisko nie doszło do porozumienia w niektórych kwestiach, np. nie jest zgodne, ile samorządów powinno zostać powołanych – przyznaje posłanka. – Jeśli nie wypracuje wspólnego stanowiska co do kształtu projektu ustawy, to rząd lub parlamentarzyści będą musieli przyjąć taką jego wersję, której zapisy mają szansę na realizację – konkluduje Marta Golbik.