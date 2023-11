Iga Świątek jak feniks z popiołów

Najbardziej niesamowite jest jednak to, jak fantastycznie trafiła z formą. To prawdziwe odrodzenie się z popiołów, bo jeszcze w październiku w Tokio eksperci narzekali na wyjątkowy kryzys Polki i ponad sto niewymuszonych błędów tylko w dwóch meczach. W Cancun, po kryzysie nie ma już śladu, Światek wróciła na miejsce numer jeden w rankingu WTA i „jedynką” pozostanie przynajmniej do wczesnej wiosny, bo to jej największa konkurentka Aryna Sabalenka będzie pod presją, broniąc tytułu podczas Australian Open.