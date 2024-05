Ciekawa w tym wszystkim jest od lat postawa izraelskich dowódców wojskowych, którzy próbują wystudzać histeryczny zapał Netanjahu do wojenki. Zdają sobie doskonale sprawę z gigantycznego ryzyka, jakie niesie samodzielny atak Izraela na irańskie instalacje jądrowe i cele wojskowe. Doświadczeni izraelscy stratedzy militarni, a mowa jest o jednych z najlepszych korpusów oficerskich na świecie, w przeciwieństwie do wrzaskliwej klasy politycznej tego państwa, wiedzą doskonale, że margines błędu jest bardzo wąski i każda pomyłka może przynieść apokaliptyczny scenariusz dla bezpieczeństwa narodowego państwa żydowskiego.

Cóż zrobić, kiedy Beniamin Netanjahu, wzorując się na Arielu Szaronie, ciągle wyrywa się do konfrontacji. To człowiek zdolny postawić prezydenta Bidena przed bardzo trudnym wyborem w samym środku kampanii wyborczej. Ale i taki scenariusz może się okazać niezwykle ryzykownym dla syjonistów. Biden wie, podobnie jak wiedział to wcześniej Obama, że elektorat pochodzenia żydowskiego jest zmienny. Wato pamiętać, że demonstracyjnie proizraelska polityka Georga W. Busha nie przyniosła republikanom poparcia środowisk żydowskich w 2008 roku. Amerykańscy Żydzi podziękowali republikanom, oddając 78 proc. głosów na Obamę. Proizraelskie organizacje przekazały jego komitetowi wyborczemu aż 1,16 mld dolarów. W taki oto sposób syjoniści podziękowali republikanom za obalenie rękami amerykańskich żołnierzy dyktatury jednego z największych antysyjonistów w dziejach – Saddama Husajna.

Ekonomista Joseph Eugene Stiglitz, noblista i były szef Banku Światowego, wycenił całkowity koszt wojny w Iraku na ok. 3 biliony dolarów, choć jest to ocena szacunkowa, niebiorąca pod uwagę faktu, że wojna ta była finansowana z pożyczonych pieniędzy, a więc przyjdzie jeszcze następnym pokoleniom spłacać za nią odsetki. A jaki koszt byłby wojny z Iranem? Gdyby Obama lub Biden ulegli naciskom Tel Awiwu, koszt takiej operacji byłby kilkukrotnie większy.

USA odłączają kroplówkę Izraelowi

Obama poszedł w zaparte i odmówił pomocy militarnej Izraelowi. Czy coś na tym stracił? Nie, z powodzeniem pokonał Mitta Romneya w kampanii z 2012 roku. A co stracili nadgorliwi republikanie? Kongresmen Ron Paul w czasie debaty republikańskiej 22 listopada 2011 roku stwierdził: ,,Sam szef Mossadu powiedział kiedyś, że byłaby to najgłupsza rzecz (atak na Iran – red.), na jaką zdecydowano się w historii Izraela. Dlatego jestem pewien, że Izraelici tego nie zrobią. A jeżeli jednak by się na to zdecydowali, to po co im nasza pomoc? My powinniśmy zejść im z drogi (…) Skoro uważają, że ma sens bombardowanie czegoś na świecie, to niech to zrobią i zbiorą wszystkie konsekwencje takiego czynu. Dlaczego nasze wzajemne stosunki mają się zawsze opierać na zasadzie automatyzmu, że kiedy trzeba ich ratować, my wysyłamy im na pomoc nasze dzieci lub bez końca przekazujemy im nasze ciężko zarobione pieniądze?”.