Choć ogólna cena obejrzenia europejskiego koncertu piosenkarki może wydawać się wysoka, jest to znacznie mniej niż wielu Amerykanów zapłaci za obejrzenie „Eras Tour” w domu. A dla fanów piosenkarki jest to absolutnie tego warte, uważa dr Peter Brooks, główny naukowiec zajmujący się behawioryzmem w Barclays. „Jeśli chodzi o ikony kultury, takie jak Taylor Swift – jakie widzieliśmy już w latach 50. i 60. w przypadku Elvisa i Beatlemanii – fani mają tak silną więź z artystą i resztą fandomu, że chęć wydawania pieniędzy staje się jeszcze silniejsza” – napisał Brooks w raporcie. „Dla posiadaczy biletów na wycieczkę „Eras Tour” każdy wydany funt jest inwestycją we wspomnienia, które tworzą” – dodał.

Czytaj więcej Emisje Taylor Swift królową CO2. Film pokazuje loty gwiazdy pop. „7 razy wokół Ziemi” Oburzeni internauci stworzyli animację, przedstawiającą loty Taylor Swift, które gwiazda muzyki pop odbyła w ubiegłym roku. Materiał może szokować – swoimi podróżami samolotem, artystka miała przyczynić się do emisji 1200 ton CO2. „Odpowiada to siedmiokrotnemu okrążeniu Ziemi” – czytamy.

Fani są w stanie wydać każde pieniądze by zobaczyć Taylor Swift

Wielu fanów Taylor Swift jest gotowych posunąć się jeszcze dalej, aby zobaczyć swoją idolkę na żywo. Prawie jedna piąta fanów piosenkarki w Wielkiej Brytanii, którzy w zeszłym miesiącu odpowiedzieli na ankietę zleconą przez Barclays, stwierdziła, że planuje podróż do Europy kontynentalnej, aby zobaczyć kolejne występy piosenkarki. „Być może robią to ze względu na dostępność biletów, tańsze koszty podróży i zakwaterowania lub po prostu po to, aby (fani) mogli połączyć koncert z wakacjami lub wycieczką do konkretnego miasta” – napisał bank w raporcie.

Europejska część „Eras Tour” obejmuje w tym roku koncerty w Szwecji, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Holandii, Szwajcarii, Włoszech, Niemczech, Polsce i Austrii. Niektórzy amerykańscy fani Swift decydują się na wyjazd za granicę, aby zobaczyć jej występ. Nawet po uwzględnieniu kosztów przelotów i zakwaterowania całkowity koszt uczestnictwa w jednym z występów Swift w Europie jest często niższy niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie ceny biletów na koncerty piosenkarki są znacznie wyższe.