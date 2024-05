Wiadomo, kto strzelał do premiera Słowacji. To twórca komitetu „Przeciw przemocy”

Z kolei portal Atkuality.sk zacytował syna zamachowca. Zapewniał on, że jego ojciec posiadał pozwolenie na broń. – Nie mam pojęcia, co miał w głowie mój ojciec, co zaplanował i co się wydarzyło – powiedział.

Premier Słowacji został trafiony w brzuch

Do zamachu na premiera Słowacji Roberta Fico doszło w mieście Handlova, położonym 150 km od Bratysławy. Do strzelaniny doszło przed budynkiem, w którym Fico spotykał się ze swoimi zwolennikami. Telewizja TA3 poinformowała, że padły cztery strzały, a premier został trafiony w brzuch.

Policja zatrzymała strzelca. Stan Fico jest poważny, istnieje zagrożenie jego życia.