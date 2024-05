Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?

Tak wynika z ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic", którą przyjął Sejm.

Resort rodziny i pracy, który jest autorem przepisów tłumaczy, że rolą państwa jest stworzenie dla rodziców kompleksowego systemu pomocy, umożliwiającego efektywne godzenie ról rodzinnych i zawodowych.

Dlatego zaproponował rozwiązania będące częścią szerszego programu „Aktywny rodzic” – systemowej strategii wspierania rodziców w łączeniu pracy i opieki nad dziećmi.

Polegają one na wprowadzeniu do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”.

Aktywni rodzice w pracy

I tak, świadczenie „aktywni rodzice w pracy” jest kierowane do pracujących zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Będzie ono przysługiwać w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy (od 12 do 35 miesiąca życia dziecka). Rodzice sami zdecydują na co je przeznaczą. Będą mogli sfinansować z nich np. opiekę sprawowaną przez babcię (w tym emerytkę) na podstawie umowy uaktywniającej. W przypadku wykorzystania takiej formy umowy składki będą od niej dodatkowo finansowane przez państwo.