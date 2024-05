Sejm przedłużył wsparcie dla Ukraińców. Jesienią nastąpi weryfikacja świadczeń

Ustawa przedłuża także okres, w którym obywatelowi Ukrainy z kwalifikacjami lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej uzyskanymi poza terytorium państw członkowskich UE, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu. Lekarze będą jednak zobowiązani do przedłożenia właściwej okręgowej radzie lekarskiej dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1.

Ukraińcy potrzebni są na froncie i na polskim rynku pracy

Poseł Włodzimierz Skalik z Konfederacji powiedział w trakcie debaty w Sejmie, że w nowelizacji brakuje zachęt do powrotu mężczyzn w wieku poborowym do Ukrainy, aby walczyli za ojczyznę. W ocenie posła, odpowiednie byłoby wyłączenie ich z otrzymywania świadczeń (zwłaszcza finansowych). Konfederacja bezskutecznie próbowała przyjąć poprawkę, zgodnie z którą świadczenia nie przysługiwałby mężczyznom w wieku od 25. do 60. roku życia.

- Uważam, że mężczyźni w wieku poborowym powinni dostać zachęty do tego, aby wracać do Ukrainy — mówi „Rzeczpospolitej” Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Jak dodaje, do indywidualnego rozpatrzenia należą sytuacje, gdy ktoś nie może walczyć na froncie z uwagi na stan zdrowia.

Prezes Mirosław Skórka jest natomiast przeciwny zmuszaniu ukraińskich mężczyzn do powrotu do Ukrainy. - Jestem przeciwnikiem dyskryminacji ludzi z uwagi na to, czy chcą, czy nie chcą walczyć, ponieważ są osoby, które się do tego nie nadają. Nie uważam, że powinno się te osoby zmuszać do walki, a należy je zachęcać, stymulować do powrotu i pokazywać pozytywne przykłady - dodaje prezes Mirosław Skórka.

Z kolei poseł Grzegorz Woźniak z Prawa i Sprawiedliwości w trakcie debaty w Sejmie zauważył, że wskutek tego, że Ukraińcy zasilili nasz rynek pracy, polscy przedsiębiorcy nie mieli problemów z zapewnieniem ciągłości produkcji. Poseł Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej dodał, że gdyby nie Ukraińcy, wielu polskich przedsiębiorców nie miałoby rąk do pracy.

Aktualne rozwiązania wspierające Ukraińców przebywających w Polsce obowiązują do 30 czerwca. Przyjęta przez Sejm w środę, 15 maja nowelizacja wchodzi w życie od 1 lipca.