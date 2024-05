Minister Siemoniak o pożarach. „To mogą być działania inspirowane przez Rosję”

Zdaniem ministra w tej chwili nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby te informacje z ostatnich dni wiązać z działaniami obcych służb. – Służby obcego państwa przekraczają granice i podejmują działania już nie w internecie, nie dezinformacyjne, ale aktywne działania, które zagrażają na razie mieniu, ale także być może zdrowiu i życiu naszych obywateli – zauważył.

Zwrócił też uwagę, że nie jest to problem tylko Polski. – Celem tego rodzaju ataków są inne państwa, zwłaszcza te angażujące się we wsparcie Ukrainy – podkreślił.

Małgorzata Gosiewska krytykuje rząd

Działalność rządu skrytykowała posłanka Małgorzata Gosiewska z PiS. – Problemem jest, że nie zobaczyliśmy szybkiej i zdecydowanej reakcji ze strony pana ministra, rządu, wojewodów. Nie widzieliśmy też działań prezydenta Warszawy – mówiła. Gdzie jest kontrwywiad? Gdzie są służby wywiadowcze? Dlaczego nie zajęły się tą sprawą? To była Marywilska, w nocy. A gdyby to było duże centrum handlowe w ciągu dnia? A może to było testowanie, jak działają nasze służby. Jak wypadł ten test? – pytała.

Z jej wypowiedzią nie zgodził się Grzegorz Napieralski z KO. – Wysłuchałem przemówienia pani Gosiewskiej i chciałem powiedzieć, że to są obrzydliwe i wredne kłamstwa – mówił. – To jest nie tylko niesmaczne, ale podłe. Państwo pod naszymi rządami zadziałało perfekcyjnie – zapewnił.