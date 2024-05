Płonie liceum w Grodzisku Mazowieckim. Kolejny pożar w ostatnich dniach (WIDEO)

Z placówki ewakuowano ok. 60 osób — uczniów i nauczycieli. W momencie, gdy wybuchł pożar, egzamin maturalny trwał od ok. trzech godzin. Obecnie trwa akcja ratunkowa, z ogniem walczy 10 zastępów strażackich i ok. 50 strażaków. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana.



Reklama

rp.pl/Weronika Porębska

Pożar przerwał maturę w Grodzisku Mazowieckim

Jak informuje w rozmowie z TVN24 Krzysztof Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim zgłoszenie o pożarze pojawiło się ok. 12:06.