Słowacki „Denník N” pisze, że w parlamencie Słowacji panuje obecnie nerwowa atmosfera. Richard Glück z partii Fico, SMER, miał wbiec do parlamentu krzycząc na opozycyjnych posłów, że postrzelenie Roberta Fico to ich wina. Jozef Prochko, parlamentarzysta opozycji krzyczał na Glücka, by ten "zachowywał się właściwie" jako osoba publiczna - relacjonuje dziennik.



Kończąca kadencję prezydent Słowacji, Zuzana Čaputová, napisała w serwisie X o "szoku z powodu brutalnego (...) ataku na premiera Słowacji", który "potępiła w najmocniejszy sposób". "Życzę mu dużo siły w tym krytycznym momencie i szybkiego wyzdrowienia. Moje myśli są z jego rodziną i bliskimi".



Robert Fico w 2023 roku został po raz trzeci premierem Słowacji

Robert Fico jest premierem Słowacji od wyborów z jesieni 2023 roku. Wcześniej zajmował stanowisko premiera w latach 2006-2010, 2012-2018.



Fico doszedł do władzy na Słowacji sprzeciwiając się m.in. dalszemu wsparciu wojskowemu dla Ukrainy. W polityce międzynarodowej postrzegany jest jako bliski sojusznik Viktor Orbána.