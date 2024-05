W wieczornym raporcie bieżącym Alior Bank podał, że Rada Nadzorcza w dniu 15 maja 2024 r. podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu Grzegorza Olszewskiego, który zajmował stanowisko prezesa, a także wiceprezesów: Pawła Broniewskiego, Szymona Kamińskiego, Rafała Litwińczuka, Jacka Polańczyka oraz Pawła Tymczyszyna.

Reklama

Czytaj więcej Banki PZU rozbija ostatni bastion Ziobry. Czystki w zarządzie Alior Banku Środowe posiedzenie rady nadzorczej Alior Banku może zaskoczyć inwestorów. Według naszych informacji na tymczasowego szefa ma zostać wskazany Radomir Gibała, dotychczasowy wiceprezes.

Rusza konkurs na prezesa

Uchwały w sprawie powyższych odwołań weszły w życie z chwilą podjęcia. Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania dla dotychczasowych członków zarządu za ich wkład w budowanie pozycji rynkowej banku.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa i stanowiska członków zarządu. Do czasu rozstrzygnięcia tego konkursu, do kierowania pracami Aliora został wydelegowany Artur Chołody, członek Rady Nadzorczej. Ma one pełnić funkcję tymczasowego szefa od dnia 15 maja 2024 r. do dnia 14 sierpnia 2024 r., z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia tej delegacji.