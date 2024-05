Tomasz Szymczak, prezes lotniska Warszawa-Modlin: Modlin nie dał się zagłodzić

Skąd będzie pan miał pieniądze?

Początek inwestycji nie wiąże się z dużymi wydatkami. Rozbudowa terminala plus cztery płyty postojowe to szacowany koszt ok. 200 mln zł. Nowa droga startowa to kolejne ok. 400 mln zł. A na finansowanie mamy kilka pomysłów. Zacznijmy od tego, że Modlin stał się rentowny, już w zeszłym roku wypracowaliśmy zysk, po raz pierwszy od wielu lat. Jest też koncepcja podniesienia kapitału przez naszych udziałowców bądź pożyczki od nich, bo przecież nie musi to być kredyt komercyjny.

Podpisaliśmy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej umowę na „budowę” zdalnej wieży kontroli lotów, co sfinansuje agencja. Będziemy w Europie Środkowej drugim lotniskiem po Budapeszcie, które skorzysta z tego wymiaru cyfryzacji. To technologia nowoczesna, testowana już od 20 lat. W operowaniu podczas mgieł, które u nas i tak są mniejsze niż np. w Krakowie, pomoże nam ILS trzeciej kategorii. I o tym także rozmawiamy już z PAŻP. Te inwestycje z kolei pozwolą nam na operowanie nawet w bardzo trudnych warunkach pogodowych.

Mamy w planach też hotel dwu-, trzygwiazdkowy, stację benzynową z myjnią – rozmawiamy już z koncernami paliwowymi i mamy dla nich wydzieloną działkę. Na parkingach długoterminowych wprowadziliśmy elektroniczną rezerwację miejsc, a na tych bliżej terminali zamontujemy kilkanaście ładowarek do samochodów elektrycznych. To wszystko bez gigantomanii, ale i bez wstawania z kolan. To będzie normalny biznes z szacunkiem dla pieniędzy.

Nie przeraża pana ogrom pracy?