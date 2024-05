Szmydt, Macierewicz, Lepper, Dworczyk. Pilnie potrzebna komisja ds. wpływów rosyjskich

Teoretycznie nie jesteśmy z Rosją na wojnie, praktycznie dochodzi do akcji dywersyjnych

„Financial Times” podał na początku maja, że europejskie agencje wywiadowcze ostrzegają rządy przed przygotowywanymi przez Rosję aktami sabotażu w całej Europie. Ma dojść do wysadzenia i podpalenia obiektów infrastruktury bezpośrednio lub za pośrednictwem sił pośrednich. Według dziennika organizatorzy zamachów nie zważają na możliwe ofiary cywilne. Czy to już się dzieje?

– Oceniamy, że ryzyko kontrolowanych przez państwo aktów sabotażu jest znacznie zwiększone – powiedział Thomas Haldenwang, szef niemieckiego wywiadu wewnętrznego, kilka dni po aresztowaniu w Bawarii dwóch obywateli niemiecko-rosyjskich za rzekome planowanie ataku na obiekty wojskowe i logistyczne w Niemczech. Pod koniec kwietnia w Wielkiej Brytanii dwóch mężczyzn zostało oskarżonych o wzniecenie pożaru w magazynie zawierającym pomoc dla Ukrainy. Brytyjska prokuratura oskarża ich o współpracę z rosyjskim rządem. W Szwecji służby bezpieczeństwa badają obecnie serię niedawnych wykolejeń pociągów i podejrzewają, że mogą to być akty sabotażu. Przypadków jest więcej. Rosja praktycznie prowadzi wojnę z krajami, które wspierają Ukrainę. Polskie służby muszą być czujne. I przypadek Szmydta może wskazywać na to, że są, były sędzia zaś przestraszył się lub został ostrzeżony, dlatego zdekonspirował się i uciekł na Białoruś. Służby działają w cieniu, więc nie dowiemy się w trakcie nad iloma podobnymi przypadkami pracują. Dowiemy się, gdy szpiedzy zostaną wyłapani lub zdekonspirowani. Sytuacja będzie się pogarszać, ale jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę Polska dostała wiele sygnałów o próbach destabilizacji sytuacji w kraju. Niestety, wielu polityków skwapliwie z tego skorzystało i może wciąż korzysta.

Przypadki integracji Rosji w polskiej polityce

Polska była przez dekady skarżona rosyjską ingerencją. Po latach PRL-u trudno oczekiwać, że razem z wojskami radzieckimi z Polski wyszły też ich służby i liczne kontakty. Nie było dekomunizacji z prawdziwego zdarzenia, ani rzetelnej lustracji, która nie byłaby politycznym polowaniem na czarownice. Antoni Macierewicz zrobił pod szczytnymi hasłami więcej złego, niż dobrego. Począwszy od ujawniania list niby agentów po sposób rozwiązania WSI szkodliwy dla polskich służb i samych funkcjonariuszy. Destrukcyjna rola Macierewicza nigdy nie została solidnie zbadana, poza pracami dziennikarzy. Zamiast pokrzykiwań polityków rządzących w Sejmie, nazywających wiceprezesa PiS ruską onucą, warto byłoby przedstawić na to dowody i użyć ich do przeprowadzenia procesu. Podobnie gdy premier Donald Tusk nazywa PiS płatnymi zdrajcami, pachołkami Rosji. Celowo piszę małymi literami i celowo pomijam nawiązania publicystyczno-historyczne premiera. Jednak gdy szef rządu tak mocno uderza w politycznego przeciwnika, to warto byłoby gdyby zarzuty były podparte konkretnymi dowodami, a za tymi poszło śledztwo i konsekwencje. Inaczej to erystyka, polityczna paplanina i usypianie czujności społeczeństwa, które może znudzić się oskarżeniami bez dowodu.

Ale problem nie jest od dzisiaj. Nigdy nie została wyjaśniona sprawa umorzenia pożyczki moskiewskiej następcy PZPR. Za jaką cenę Moskwa pogodziła się z utratą środków? Nigdy nie dowiedzieliśmy się, skąd wziął się Stan Tymiński i kto wsparł go tak szeroko, że otarł się o prezydenturę Polski. Skąd wzięła się siła Andrzeja Leppera i Samoobrony, wokół której kręciły się wschodnie służby? Co doprowadziło Leppera do śmierci, bo sam przyznawał, że czegoś się bał i miał kontakty ze białoruskimi służbami. Lepper był wicepremierem i ministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy wszedł do rządu PiS–Samoobrona–LPR w akcie sprzeciwu odszedł z niego ówczesny szef MSZ Stefan Meller. Sprawa Leppera do dzisiaj nie została wyjaśniona. Podobnie jak sprawa Marka Falenty, który co prawda wyrok odsiedział za aferę podsłuchową, ale jego kontakty rosyjskie już nie zostały jednoznacznie wyjaśnione. Wiadomo, że były i uwikłał się. To właśnie m.in. dzięki aferze podsłuchowej skończyły się rządy PO–PSL. Sprawa afery podsłuchowej w rządzie PiS również nie miała jednoznacznego finału. Michał Dworczyk nie ma sobie nic do zarzucenia, a jako minister i szef Kancelarii Premiera naraził polskie państwo na ataki hybrydowe. Przypadki można mnożyć. Podobnie jak brak ich konkluzji. Najwyższy czas to zmienić.