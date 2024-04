Marcin Mastalerek o Donaldzie Tusku: My wiemy, że on jest prorosyjski

Premier musi to robić z pełną świadomością konsekwencji

Zdaniem Mastalerka premier liczy na to, że nikt nie będzie go rozliczał z tego, co robi. – Donald Tusk wychodzi, kłamie, oszukuje, uśmiecha się i liczy na to, że nikt nie będzie przypominał, jaką politykę prowadził – powiedział. – Ja nie rozumiem tego zachowania. To doświadczony polityk, który wie, czym skończy się atakowanie jednej strony politycznej USA. Tak doświadczony człowiek musi to robić z pełną świadomością konsekwencji – stwierdził.

Odniósł się też do pomysłu wspólnej polityki obronności z Niemcami. – Można by żartobliwie powiedzieć, że gdyby Niemcy nas obronili, to byłby w naszej 1050-letniej historii pierwszy taki przypadek – stwierdził.