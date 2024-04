Izrael zbombardował Rafah, są ofiary. Trwają rozmowy o zawieszeniu broni

Izrael przedstawił nową propozycję zawieszenia broni w Strefie Gazy, Hamas przedstawi swoje uwagi

W niedzielę przedstawiciele Hamasu poinformowali, że delegacja tej organizacji, na czele z Chalilem Al-Hajją, zastępcą przywódcy Hamasu w Gazie, weźmie udział w rozmowach na temat propozycji zawieszenia broni przedstawionej przez stronę palestyńską mediatorom z Kataru i Egiptu, a także reakcji Izraela na tę propozycję. Działania mediatorów wspierają USA. Tymczasem izraelska armia nie wyklucza lądowej operacji w Rafah, która bez ewakuacji cywilów z tego miasta, mogłaby zakończyć się katastrofą humanitarną.



Dwóch przedstawicieli Hamasu, z którymi rozmawiał Reuters, nie chciało podawać szczegółów ostatnich propozycji dotyczących zawieszenia broni. Wiadomo jednak, że Hamas ma odnieść się do najnowszej oferty Izraela dotyczącej rozejmu, która została przedstawiona w sobotę.



Porozumienie ma zakładać wypuszczenie przez Palestyńczyków mniej niż 40 zakładników wywiezionych do Strefy Gazy po ataku z 7 października w zamian za wypuszczenie Palestyńczyków przebywających w izraelskich aresztach, a w kolejnym etapie miałoby dojść do „okresu trwałego spokoju” co należy rozumieć jako wstrzymanie działań zbrojnych. Hamas dotychczas domagał się, aby zawieszenie broni miało charakter trwały.



34 tys. Tylu Palestyńczyków miało zginąć w działaniach odwetowych Izraela w Strefie Gazy

W ramach proponowanego przez Izrael porozumienia część izraelskich jednostek miałaby wycofać się ze Strefy Gazy, a Izrael przywróciłby swobodny przepływ osób między południową a północną częścią enklawy.