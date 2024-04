Joe Biden nieustępliwy w sprawie ataku na Rafah. „Nasze stanowisko jest jasne”

„Prezydent podkreślił potrzebę utrzymania i wzmocnienia tego postępu w pełnej koordynacji z organizacjami humanitarnymi” – stwierdzono w oświadczeniu.

Więcej pomocy humanitarnej docierającej do Strefy Gazy

Izraelskie wojsko zapowiedziało, że liczba konwojów pomocy humanitarnej docierającej do Strefy Gazy wzrośnie w nadchodzących dniach. Powstać mają nowe korytarze dla organizacji humanitarnych, które korzystają z izraelskiego portu morskiego i przejść granicznych z enklawą palestyńską.

Narastający kryzys humanitarny skłonił zachodnich i arabskich partnerów Izraela do wezwań do podjęcia dalszych działań w celu ułatwienia napływu pomocy do enklawy, gdzie większość osób to bezdomni, wiele z nich boryka się z głodem, infrastruktura cywilna jest zniszczona, a choroby – powszechne.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Izrael ma już gotowy plan ataku na Rafah Gdy ryzyko bezpośredniej wojny z Iranem wydaje się zażegnane, Izrael przygotowuje się do decydującego uderzenia w Hamas na południu Strefy Gazy.

Na początku tego miesiąca Stany Zjednoczone oświadczyły, że z zadowoleniem przyjmują ostatnie wysiłki Izraela mające na celu umożliwienie zwiększenia pomocy humanitarnej, ale miarą sukcesu będą rezultaty w postaci poprawy sytuacji w terenie.