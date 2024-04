– Wygramy te wybory, będzie dobry wynik – stwierdził Włodzimierz Czarzasty na sobotniej konwencji Lewicy. Brzmi ładnie i mobilizująco, ale nie ma szans na realizację, mimo że z list formacji kandydować będą m.in. byli premierzy Marek Belka i Włodzimierz Cimoszewicz. Obaj mają duże doświadczenie, ale nie chciała ich na listach Koalicja Obywatelska i mogą się okazać niewybieralni z list Lewicy, która w sondażach dołuje, a w wyborach samorządowych dała się wyprzedzić Konfederacji.

Lewica dała się wyprzedzić Konfederacji i dołuje w sondażach

Według najnowszego badania pracowni SW Research na pytanie: „Kto Pani/Pana zdaniem wygra wybory do Parlamentu Europejskiego?” – jedynie 3,3 proc. respondentów uważa, że lewicowy sojusz wygra wybory. Jeśli Lewica będzie miała lepszy wynik niż Konfederacja, to będzie mogła ogłosić sukces. Dzisiaj Lewica marzy o dobrym wyniku, ale idąc samodzielnie do wyborów, może stracić poparcie i część mandatów na rzecz Koalicji Obywatelskiej. Partia Donalda Tuska przesuwa się na lewo w kwestiach aborcji czy mieszkalnictwa. Jeszcze nie tak śmiało jak Nowa Lewica, ale hasłowo Tusk wyciąga wyborców Czarzastemu.

Dobry wynik Lewicy w wyborach do PE nie jest w interesie Donalda Tuska

W kwestiach bezpieczeństwa Lewica nie ma tytułu do szafowania wyborczo tematem. Elektorat na wybory do Parlamentu Europejskiego może postawić po prostu na silniejszych i widoczniejszych kampanijnie, w ramach jednego obozu rządzącego, czyli KO, która na to liczy. Dobry wynik Lewicy w wyborach do PE nie jest w interesie Donalda Tuska.

Czytaj więcej Polityka PiS, KO i Lewica rzucają poważne siły na wybory do europarlamentu. Dlaczego? Kampania europejska zapowiada się na poważne, chociaż bardzo krótkie starcie. Główne siły polityczne mobilizują swoich działaczy, polityków i zwolenników. Jak zwykle, stawka tych wyborów wykracza poza sam układ sił w Parlamencie Europejskim.

Koalicja Obywatelska chciałaby przejąć również część wyborców PiS. Nie będzie to łatwe, ale dlatego największa koalicyjna partia rządząca gra na wrażliwej strunie, czyli bezpieczeństwie. Partia Jarosława Kaczyńskiego podkłada się Donaldowi Tuskowi koncertowo.