Od 18 kwietnia, setki studentów w całym kraju zostały aresztowane w wyniku starć z policją. Na Yale policja wkroczyła nad ranem 22 kwietnia, gdy większość protestujących spała w namiotach. W kajdanki zakuto 50 studentów, którzy odmówili opuszczenia obozowiska. – Uzbrojona policja na kampusie Yale – to był rażący widok. My prowadziliśmy pokojowy protest – mówi w wywiadzie dla BBC student prawa.

Fala nasilających się protestów potęguje napięcie wokół prezydenta Joe Bidena, który jest szeroko krytykowany za poparcie dla Izraela

Władze chicagowskiego Northeastern University argumentowały, że protestujący używali antysemickich sloganów i dlatego podjęli decyzję o interwencji policji. Dodają, że demonstracje zaczęły się jako pokojowy protest studencki, ale dołączyli do niego uczestnicy spoza uczelni i protest wymknął się spod kontroli. – Nasza uczelnia nadal szanuje prawo do wolności wypowiedzi, ale priorytetem jest zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki – podały w oświadczeniu władze Arizona State University, gdzie 69 osób zostało w sobotę aresztowanych.

Funkcjonariusze policji pojawili się również na kampusach na University of Texas w Austin, Emory University w Atlancie, Emerson College w Bostonie, Washington University, NYU czy University of Southern California. Władze tej ostatniej uczelni najpierw nie wyraziły zgody, aby na uroczystości zakończenia roku akademickiego wystąpiła Asna Tabassum, muzułmanka niekryjąca się z propalestyńskimi poglądami, a w ostatnim tygodniu podjęły decyzję o odwołaniu tej ceremonii ze względów bezpieczeństwa. Podobne decyzje rozważają władze innych uczelni.

Joe Biden mocno ryzykuje stanowiskiem wobec Izraela

Fala nasilających się protestów potęguje napięcie wokół prezydenta Joe Bidena, który jest szeroko krytykowany za poparcie dla Izraela i za to, że nie zatrzymuje pomocy wojskowej dla tego kraju. Chociaż Biały Dom prowadzi negocjacje na temat zawieszenia broni i uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas, komentatorzy przewidują, że przez swoje stanowisko wobec tego konfliktu może stracić cenne głosy młodych i progresywnych Amerykanów, jak również Amerykanów arabskiego pochodzenia.

Protestujący dają Bidenowi znać na każdym kroku o swoim niezadowoleniu. Pojawiają się na jego spotkaniach wyborczych, utrudniali mu dojazd na Kapitol, gdzie jechał, by wygłosić State of the Union, a nawet wylali czerwoną farbę koło jego prywatnego domu w Delaware.