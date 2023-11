Świątek w sezonie 2023 zarobiła blisko 10 mln dolarów czyli równowartość ok. 41 mln zł. To niemal połowa kwoty, którą zarobiła na kortach od początku kariery (24 592 763 dolary czyli ok. 100 mln złotych).



Iga Świątek najlepiej zarabiającą tenisistką sezonu 2023

Tylko za wygranie turnieju w Cancun Świątek otrzymała - w przeliczeniu na złote - ok. 12,84 mln.



Czytaj więcej Tenis WTA Finals. Iga Świątek z fajerwerkami wróciła na tron Finał turnieju mistrzyń w Cancun zakończył się efektownym zwycięstwem Polki nad Jessiką Pegulą 6:1, 6:0. Iga Świątek odebrała także Arynie Sabalence prowadzenie w rankingu WTA na koniec roku i podbiła ten sukces 3 mln dolarów premii.

W tym sezonie Świątek była zdecydowanie najlepiej zarabiającą tenisistką - jej największa rywalka, Aryna Sabalenka, zarobiła na kortach 8,2 mln dolarów, Amerykanka Coco Gauff - 6,7 mln dolarów, zaś finałowa rywalka Świątek z Cancun, Jessica Pegula, niespełna 6 mln dolarów.