Francja zachowała niższy rating, inwestorów to nie zniechęca

Rząd, a zwłaszcza minister gospodarki i finansów, Buno Le Maire mogą odetchnąć z ulgą. Dwie agencje ratingowe Fitch i Moody's nie zmieniły tej wiosny ocen wiarygodności kredytowej Francji. Fitch obniżyła ją w kwietniu rok temu z maksymalnej AAA do AA- ze stabilną perspektywą, Moody's nie zmieniła teraz swojej Aa2, o jeden stopień wyższej od rywalki zachowując także stabilną perspektywę, choć zastrzegła, że jest ona mało możliwa do utrzymania, bo podobnie jak MFW i Wysoka Rada Finansów Publicznych uważa, że rządowi nie uda się zmniejszyć deficytu budżetowego poniżej 3 proc. PKB do 2027 r.

Agencja Fitch uznała też, że ta obietnica rządu jest zbyt ambitna i coraz bardziej nieosiągalna, ale dodała, że nie obniży teraz swej oceny chyba, że doszłoby do znacznego zwiększenia deficytu, co uznała za mało prawdopodobne. Zwróciła też uwagę, że francuski deficyt bardzo zwiększył się w 2023 r., z zapowiadanych 4,9 proc. do 5,5 proc., a dług finansów publicznych z 110,6 proc. do 112,4 proc. PKB i był trzecim największym w Unii, po greckim i włoskim. Mimo wszystko, oceny obu tych agencji plasują papiery dłużne Francji w gronie tych dużej jakości — uważa „La Tribune”.

- Te decyzje skłaniają nas do zdwojenia determinacji w uzdrowieniu finansów publicznych i osiągnięciu celu ustalonego przez prezydenta: zejściu poniżej 3 proc. deficytu budżetowego w 2027 r. — oświadczył Bruno Le Maire.

Duży popyt na obligacje

Decyzje obu agencji ratingowych pozwolą zachować dużą atrakcyjność francuskich papierów dłużnych wśród inwestorów. Resort finansów zamierza pozyskać w tym roku na rynkach finansowych rekordowe 285 mld euro, więcej od 270 mld z 2023 r. Popyt jest duży od początku roku. 27 lutego Agence France Trésor wyemitowała 30-letnie obligacje za 8 mld euro a nie za 5 mld, bo popyt na nie przekraczał 75 mld. Inwestorzy szukają bezpiecznych papierów, francuskie mają ocenę 18/20 czyli wysokiej jakości, a np. 10-letnie obciążone kosztem poniżej 3 proc. (2,98 proc.), bliskim niemieckiemu 2,49 proc. są też wygodne dla emitenta.