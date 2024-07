Bohater Rosji zatrzymany przez FSB. Odpowiadał za zaopatrzenie wojsk

Jak poinformowało Centrum Public Relations FSB, były wiceminister obrony ds. logistyki, Bohater Rosji Dmitrij Bułhakow, został zatrzymany w związku z korupcją. Generał został osadzony w areszcie śledczym w Lefortowie. Powody zatrzymania, które bezpieka upubliczniła, niczego nie wyjaśniają.

Reklama

„Prowadzone są działania dochodzeniowe i operacyjne w celu ustalenia przyczyn i warunków, które przyczyniły się do nielegalnej działalności” – stwierdziła FSB w oświadczeniu.

Rosyjski wiceminister odwołany, ale nie aresztowany

Rosyjskie media przypominają, że Dmitrij Bułhakow był wiceministrem obrony w latach 2008-2022. Od 2010 roku do jego obowiązków należała logistyka Sił Zbrojnych; kierował pracami związanymi z zaopatrzeniem żołnierzy w broń i sprzęt wojskowy. Ponadto był odpowiedzialny za transport wojskowy, stan i przebudowę dróg i linii kolejowych używanych przez Ministerstwo Obrony, eksploatację budynków jednostek wojskowych i organizacji wojskowych, nadzór weterynaryjny i fitosanitarny, ochronę przeciwpożarową i środki bezpieczeństwa środowiskowego.

Putin odwołał go ze stanowiska we wrześniu 2022 roku - w siódmym miesiącu rozpętanej przez siebie wojny. Ministerstwo poinformowało wówczas, że Bułhakow przenosi się do innej pracy, ale nie sprecyzowało, do jakiej. Jak powiedział Wiktor Sobolew, członek komisji obrony Dumy, Bułhakow został powołany na stanowisko generalnego inspektora Departamentu Inspektorów Ministerstwa Obrony. Czyli odpowiadać miał za kontrolę prawidłowości działań resortu i podległych mu służb.

Do dymisji Bułhakowa doszło 24 września — trzy dni po rozpoczęciu mobilizacji (21 września) i dużym napływie skarg ze strony zmobilizowanych na wyposażenie i warunki życia. Słynne stały się wpisy rodzin poborowych, którzy opisywali, co musieli kupić, by wyposażyć swoich krewnych — od środków opatrunkowych i apteczki, po kamizelki kuloodporne.