To ostatni moment. ZUS przypomina o ważnym terminie ws. wypłat 800+

Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim przypomina, że 31 maja kończy się aktualnie obowiązujący okres wypłat 800 plus. Wnioski na kolejny okres przyjmowane są już od 1 lutego. Formularze składane są wyłącznie elektronicznie. Najwięcej wniosków wpłynęło za pośrednictwem bankowości elektronicznej – ponad 1,9 mln, przez PUE ZUS- niemal 1,2 mln, czy aplikację m-ZUS- 102,9 tys., najmniej przez portal Emp@tia – 57 tys.

Rodzice, którzy składają wniosek na nowo narodzone dziecko w kwietniu mogą złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2024 r. i na okres, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r.

Kiedy ZUS wypłaci 800+

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. można złożyć maksymalnie do 30 czerwca br. Jednak od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia.

- Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2024 r. to ZUS przekaże należne środki do 30 czerwca 2024 r., co oznacza, że rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczenia 800 plus. Jeśli wniosek wpłynie w maju, to ZUS wypłaci świadczenie do końca lipca z wyrównaniem od czerwca, jeśli wpłynie w czerwcu- do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Natomiast jeśli rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, to pieniądze na koncie pojawią się w ciągu dwóch miesięcy i to już bez wyrównania za czerwiec. Świadczenie ZUS wypłaci tylko od miesiąca złożenia wniosku. Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem – wyjaśnia Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Gdzie sprawdzić korespondencję z ZUS-u?

Co istotne pisma, informacje i decyzje dotyczące świadczenia 800 plus są przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS, nawet jeśli wniosek był składany innym kanałem. Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma konta na PUE ZUS, to ZUS założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.