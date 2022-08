05:30 W nocy z czwartku na piątek rosyjskie rakiety spadły na Mikołajów, Zaporoże i Nikopol

O ostrzale informują ukraińskie media, a także administracja wojskowa Nikopolu.



05:12 Do fińskiego portu wpłynie dziś amerykański okręt desantowy USS Kearsarge

Okręt typu Wasp, wraz z dwoma innymi okrętami desantowymi USA, weźmie udział w amerykańsko-fińskich ćwiczeniach na Morzu Bałtyckim.

Czytaj więcej Polityka Okręty desantowe USA będą ćwiczyć na Bałtyku USS Kearsarge, amerykański okręt desantowy typu Wasp, wpłynie w piątek do fińskiego portu Hernesaari. Fińska marynarka wojenna informuje, że okręt będzie stał w porcie przez trzy dni, po czym weźmie udział w ćwiczeniach na Morzu Bałtyckim.

04:29 W piątek z portów na Ukrainie wypłyną trzy statki ze zbożem

Statki, na pokładzie których znajduje się łącznie 58 041 ton zboża, mają w piątek opuścić ukraińskie porty nad Morzem Czarnym. Z kolei do Czarnomorska przypłynie w piątek statek Osprey S, pływający pod banderą Liberii - i będzie to pierwszy statek cywilny, który wpłynie do ukraińskiego portu, od początku wojny. Statki, które opuszczą w piątek ukraińskie porty to "Polarnet" (popłynie do Turcji) z 12 tysiącami ton kukurydzy na pokładzie, "Rojen" (popłynie do Wielkiej Brytanii) z 13 041 ton kukurydzy na pokładzie oraz "Navistar" (popłynie do Irlandii) z 33 tys. ton kukurydzy na pokładzie.



04:24 Rosjanie ostrzelali wsie w rejonie zaporoskim

Ołeksandr Staruch, stojący na czele wojskowej administracji obwodu zaporoskiego, poinformował w środę wieczorem, że Rosjanie ostrzelali wsie w gminie Nowoołeksandriwka, w rejonie zaporoskim, uszkadzając prywatne domy i raniąc jedną osobę. O ostrzale czytamy na kanale Starucha w serwisie Telegram. Z wpisu wynika, że niektóre z ostrzelanych wsi, w wyniku uszkodzeń sieci energetycznej, zostały pozbawione prądu i bieżącej wody.



04:18 Zełenski: Nic nie może usprawiedliwić ataku Rosji na Ukrainę

Prezydent Wołodymyr Zełenski, w swoim najnowszym wystąpieniu, skrytykował Amnesty International za raport, w którym organizacja ta - jak ocenił - "próbuje ułaskawić terrorystów" i "przenieść odpowiedzialność z agresora na ofiarę". - Nie może być - nawet hipotetycznie - żadnych okoliczności, w których jakikolwiek rosyjski atak na Ukrainę będzie usprawiedliwiony. Agresja przeciwko naszemu państwu jest niesprowokowana (...) i otwarcie terrorystyczna. I jeśli ktoś przygotowuje raport, w którym ofiara i agresor są równie, jeśli jakieś dane o ofierze są analizowane, a to, co robi agresor jest ignorowane, nie może to być tolerowane - mówił prezydent Ukrainy. Zełenski odnosił się do raportu AI, w którym można przeczytać, że siły ukraińskie w czasie trwającej wojny przeprowadzały ataki z zaludnionych obszarów mieszkalnych, a także utrzymywały swoje bazy w budynkach cywilnych w 19 miastach i wsiach. Ocaleni i świadkowie rosyjskich ostrzałów w Donbasie, Charkowie i Mikołajowie powiedzieli badaczom Amnesty International, że ukraińska armia działała w pobliżu ich domów, narażając te obszary na odwetowy ostrzał ze strony sił rosyjskich.