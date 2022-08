Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 163 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. W piątek z ukraińskich portów wypłyną kolejne statki ze zbożem, do portu w Czarnomorsku wpłynie też pierwszy od początku wojny statek cywilny.

- To porozumienie dotyczy logistyki, ruchu jednostek przez Morze Czarne - stwierdził wiceszef resortu gospodarki Ukrainy, Taras Kaczka, w rozmowie z "FT".

Reklama

- Jaka jest różnica między zbożem a rudą żelaza? - pytał.



22 lipca Turcja, ONZ, Rosja i Ukraina zawarły porozumienie ws. transportu zboża i produktów żywnościowych z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym drogą morską.

Reklama

Pierwszym od wybuchu wojny na Ukrainie statkiem, który opuścił ukraiński port nad Morzem Czarnym ze zbożem na pokładzie, był pływający pod banderą Sierra Leone statek "Razoni". Statek, na pokładzie którego znajdowała się kukurydza, płynie do portu Trypolis w Libanie.

W piątek opuścić ukraińskie porty nad Morzem Czarnym mają statki, na pokładzie których znajduje się łącznie 58 041 ton zboża. Z kolei do Czarnomorska przypłynie w piątek statek Osprey S, pływający pod banderą Liberii - i będzie to pierwszy statek cywilny, który wpłynie do ukraińskiego portu, od początku wojny.

W piątek opuścić ukraińskie porty nad Morzem Czarnym mają statki, na pokładzie których znajduje się łącznie 58 041 ton zboża

Statki, które opuszczą w piątek ukraińskie porty to "Polarnet" (popłynie do Turcji) z 12 tysiącami ton kukurydzy na pokładzie, "Rojen" (popłynie do Wielkiej Brytanii) z 13 041 ton kukurydzy na pokładzie oraz "Navistar" (popłynie do Irlandii) z 33 tys. ton kukurydzy na pokładzie.