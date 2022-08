Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 163 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. W piątek z ukraińskich portów wypłyną kolejne statki ze zbożem, do portu w Czarnomorsku wpłynie też pierwszy od początku wojny statek cywilny.

Szef MSZ Rosji przekonywał, że "nie można przymykać oczu na kryzysy wywoływane przez USA wierząc, że wszystko się ułoży".

- Nie, Amerykanie przyjęli kurs na tłumienie wszelkiej niepodległości - dodał Ławrow.



- Tak jak zdecydowali się uczynić Ukrainę zagrożeniem dla Federacji Rosyjskiej i przez wiele lat ignorowali rasistowską politykę reżimu kijowskiego, który niszczył wszystko co rosyjskie. W ten sam sposób, w przypadku wizyty Nancy Pelosi na Tajwanie, zignorowali swoje własne zasady, co do których publicznie ogłaszali, że się do nich stosują, przekonując wszystkich wokół i oszukując samych siebie - kontynuował szef MSZ Rosji.

Amerykanie przyjęli kurs na tłumienie wszelkiej niepodległości Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji

- W ten sam sposób, w przypadku Ukrainy, naruszyli zasadę niepodzielnego bezpieczeństwa, którą podpisali na najwyższym szczeblu i którą po prostu podeptali - podsumował Ławrow.



24 lutego Rosja dokonała inwazji na Ukrainę - suwerenne i niepodległe państwo, motywując to rzekomym zagrożeniem, jakie Ukraina miała stwarzać dla Rosji w związku z możliwością umieszczenia na terytorium tego kraju wojsk NATO i systemów uzbrojenia NATO.

Ukraina nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, a NATO nigdy nie rozmieszczało na jej terytorium swoich systemów uzbrojenia.