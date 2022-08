06:01 Arestowycz: Nie kłamiemy. Postanowiliśmy, że nie będziemy używać informacji jako broni

Mówimy więc całą prawdę, którą można ujawnić podczas wojny. Nie mówimy czegoś, co może służyć przeciwnikowi. Nie podajemy dokładnych liczb dotyczących strat. Nie publikujemy zdjęć z miejsc, w których trafiają rosyjskie rakiety, przynajmniej nie robimy tego od razu, by nie ułatwiać zadania przeciwnikowi. Rosjanie kłamią na okrągło i jeżeli wierzyć ich oświadczeniom, to zniszczyli całą naszą armię już pięć razy z rzędu - mówi Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy.

05:42 Politico: KE przygotowuje nowy pakiet pomocy finansowej dla Ukrainy

Pakiet ma mieć wartość 8 mld euro, które trafią na Ukrainę w formie długoterminowych pożyczek (5 mld euro) i grantów (3 mld euro). Pożyczki będą gwarantowane przez państwa UE, a odsetki od nich będą subsydiowane z unijnego budżetu.



05:39 Potwierdzają się informacje, że Rosja formuje 3. Korpus Armijny

Rosyjski mikrobloger i korespondent wojskowy, Aleksandr Koc poinformował o zaciągu do batalionu ochotniczego "Samara" formowanego w obwodzie samarskim. Koc dodał, że nowy batalion wejdzie w skład 3. Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

04:52 Premier Japonii dokona zmiany na stanowisku ministra obrony

Fumio Kishida, premier Japonii, odwoła ze stanowiska Nobuo Kishi, ministra obrony kraju, ze względu na jego stan zdrowia - informuje dziennik "Yomiuri Shimbun". Kishi, młodszy brat zamordowanego byłego premiera, Shinzo Abe, był ministrem obrony od września 2020 roku.



04:50 Sekretarz obrony USA w przyszłym tygodniu odwiedzi Łotwę

Lloyd Austin, sekretarz obrony USA, 8 sierpnia uda się w podróż do Europy, w czasie której odwiedzi Łotwę, gdzie spotka się z przywódcami państwa i zapewni ich o gotowości USA do utrzymania obecności na Łotwie i w całym rejonie Morza Bałtyckiego - informuje Departament Obrony USA.



04:43 Zełenski: Gazociągi są dla Rosji taką samą bronią jak czołgi

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim najnowszym wystąpieniu mówił, że "sytuacja na rynku energetycznym, zwłaszcza dla europejskich konsumentów, jest bardzo niebezpieczna, ze względu na rosyjski cyniczny i dobrze opracowany szantaż gazowy". - Zamiast dostarczać gaz na terytorium Europy, zgodnie z kontraktami, Rosja nawet po prostu go spala - i to zdarza się częściej niż raz w tygodniu. Dlaczego to robi? Aby ceny w Europie wzrosły jeszcze bardziej, tak aby zwykli Europejczycy cierpieli jeszcze bardziej i aby wszystkim na kontynencie było jeszcze trudniej przygotować się do zimy - mówił Zełenski. - To demonstracja rosyjskiej świadomej antyeuropejskie, antyludzkiej polityki i efekt starych błędów Europejczyków, którzy nie chcieli widzieć, że Gazprom, rosyjskie gazociągi biegnące przez Ukrainę, są taką samą bronią dla Rosji jak czołgi i artyleria i każdy z nas, każdy w Europie, jest dla nich celem - dodał.