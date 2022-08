Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 164 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przekonuje, że Rosja dąży do tego, aby ceny w Europie wzrosły jeszcze bardziej, a Europejczykom było trudno przygotować się na zimę.

Kyryłenko skomentował w ten sposób informację podaną dzień wcześniej przez prorosyjskich separatystów, z której wynikało, że Ukraińcy stracili kontrolę nad tą wsią.



- Wieś Piski jest kontrolowana przez Ukraińskie Siły Zbrojne i co za tym idzie przez ukraińskie władze. Słyszeliśmy wiele fałszywych doniesień, nawet w czasie pełnowymiarowej wojny, które były skierowane albo do mieszkańców okupowanych terytoriów, albo do zombie w Federacji Rosyjskiej, że Słowiańsk jest pod ich kontrolą i że docierają do Kramatorska, etc. - mówił Kyryłenko na antenie ukraińskiej telewizji.

- Jednakże ja dokładnie wiem o czym mówię. Tak, sytuacja jest bardzo gorąca w miejscowości, ale profesjonalizm dowództwa sprawił, że podjęto dodatkowe środki mające na celu powstrzymać plany wroga - dodał gubernator obwodu donieckiego.



Kyryłenko wyjaśnił, że zyskując kontrolę nad wsią Piski, wróg miał mógłby dosięgnąć nie tylko Awdijiwki, ale też rozwinąć większą ofensywę.

- Jednak te intencje są znane i sięgnęliśmy po dodatkowe środki, które mają przeciwdziałać ich realizacji - dodał.