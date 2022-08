Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 164 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przekonuje, że Rosja dąży do tego, aby ceny w Europie wzrosły jeszcze bardziej, a Europejczykom było trudno przygotować się na zimę.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia ataku na most, ani informacji o tym, jakie były skutki ataku. Most Dariwskij był już wcześniej ostrzeliwany przez Ukraińców, a Rosjanie zaczęli budować przeprawę pontonową przez rzekę Ingulec.



Mieszkańcy obwodu chersońskiego piszą też, na swoich kanałach w serwisie Telegram, że w piątek ostrzeliwane były pozycje rosyjskiej armii w okupowanym obwodzie.



Do ataku na most Dariwskij miało dojść ok. 23:20 w piątek. Część rakiet została przechwyconych przez rosyjską obronę przeciwlotniczą, ale - jak twierdzą autorzy wpisów w sieci - co najmniej dwie uderzyły w most.

Most Dariwskij leży na trasie do Kachowskiej Elektrowni Wodnej. Po tym jak 26 lipca Ukraińcy uszkodzili most Antonowski w Chersoniu (jedyna przeprawa samochodowa przez Dniepr w tym mieście), trasa do Kachowskiej Elektrowni Wodnej jest jedną z dwóch dróg przez którą Rosjanie mogą przerzucać sprzęt do okupowanego Chersonia.



Ukraińcy prowadzą obecnie kontrofensywę na południu kraju, której celem jest odbicie Chersonia z rąk Rosjan.