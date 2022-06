06:05 O 5 rano w Odessie słychać było eksplozje

05:57 Rosyjska agencja: Brytyjski C-17 Globemaster III wylądował w Rzeszowie

Dzień wcześniej Londyn poinformował, że Wielka Brytania dostarczy Ukrainie zestawy rakietowe M270 wraz z amunicją umożliwiającą rażenie celów oddalonych nawet o 80 km.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Interfax: Ciężki brytyjski samolot transportowy wylądował w Rzeszowie Po ogłoszeniu przez Wielką Brytanię decyzji o dostarczeniu Ukrainie wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet (MLRS) ciężki brytyjski samolot transportowy C-17 Globemaster III wylądował na lotnisku w Rzeszowie - informuje rosyjska agencja Interfax powołując się na "zachodnie źródła monitorujące ruch powietrzny".

05:33 Dowództwo Operacyjne "Południe": Wróg ostrzeliwuje Mikołajów z ciężkiej artylerii

W najnowszym raporcie na temat sytuacji na froncie ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" podaje, że trwa ostrzał z artylerii kalibru 203 mm Mikołajowa. "Raszyści ostrzeliwują dzielnice mieszkalne, zabijają cywilów, niszczą budynki cywilne, niszczą samochody" - czytamy w raporcie. W ciągu ostatniej doby ataki ukraińskiej artylerii i lotnictwa miały "wyeliminować 26 najeźdźców i 10 sztuk sprzętu, w tym czołg, sześć pojazdów opancerzonych, dwa inne pojazdy i haubicę". Na Morzu Czarnym dwa okręty i jeden okręt podwodny są gotowe do użycia pocisków manewrujących przeciwko celom na Ukrainie. W stanie gotowości bojowej pozostaje też jeden duży okręt desantowy.



05:21 Rzecznik mera Mariupola: Wiele ciał w mieście wciąż jest niepogrzebanych

Rzecznik mera Mariupola przyznał, że zna pogłoski na ten temat epidemii cholery w mieście, ale nie jest w stanie "na 100 procent ich potwierdzić".

05:06 Daniłow: Ukraińscy żołnierze mogą wycofać się z Siewierodoniecka, by się przegrupować

- Tymczasowa utrata terytorium to nie jest tragedia. Tragedią byłaby utrata państwa - mówił w rozmowie z "Financial Times" sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, Ołeksij Daniłow.

04:53 Premier Ukrainy: Pracujemy nad nadaniem specjalnego statusu językowi angielskiemu

"Angielski jest obecnie używany w komunikacji biznesowej w całym cywilizowanym świecie, więc nadanie mu takiego statusu na Ukrainie przyczyni się do rozwoju biznesu, przyciągnięcia inwestycji i przyspieszenia integracji europejskiej Ukrainy" - napisał Denys Szmyhal na swoim kanale w serwisie Telegram.

Czytaj więcej Polityka Ukraina nada specjalny status językowi angielskiemu? Ukraiński rząd pracuje nad przepisami, które uczynią z języka angielskiego język komunikacji biznesowej na Ukrainie - poinformował premier Denys Szmyhal.

04:26 Zełenski: Ukraiński Donbas trzyma się mocno

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podkreślił, że "ukraińscy bohaterowie trwają na pozycjach w Siewierodoniecku". - W mieście trwają zacięte walki uliczne - podkreślił ukraiński prezydent. - I ukraiński Donbas trzyma się, trzyma się mocno - dodał.



04:23 Ukraińska armia odparła w Donbasie 10 ataków wroga w ciągu doby

W wyniku ostrzału prowadzonego przez Rosjan zginęło dwóch cywilów, a 12 zostało rannych - podaje biuro prasowe Dowództwa Operacji Sił Połączonych. W poniedziałek wieczorem walki wciąż toczyły się w dwóch miejscach. W czasie odpierania rosyjskich ataków Ukraińcy zniszczyli jeden czołg, trzy zestawy artyleryjskie, dwa bojowe wozy piechoty, jeden inny pojazd i dwa składy amunicji. Rosjanie ostrzelali ponad 20 miejscowości w obwodach donieckim i ługańskim, niszcząc i uszkadzając 48 obiektów cywilnych, w tym: 42 domy, szkołę średnią, szkołę wyższą, kurzą fermę i budynek Departamentu Obrony Cywilnej. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła nad Donbasem dwa bezzałogowe statki powietrzne Orlan-10.



04:19 Japonia dodała dwa banki z Rosji do listy podmiotów objętych sankcjami

MSZ Japonii poinformował, że Rosyjski Bank Rolny i Moskiewski Bank Kredytowy zostaną dołączone do listy podmiotów objętych japońskimi sankcjami. Na listę trafił też białoruski Belinvestbank (Białoruski Bank Odbudowy i Rozwoju). Aktywa tych banków w Japonii zostaną zamrożone. Ponadto Japonia objęła zakazem eksportu do Rosji towary, które "przyczyniają się do wzmocnienia bazy przemysłowej Federacji Rosyjskiej" - ale listy tych towarów nie opublikowano.