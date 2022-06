Prezydent Zełenski zapowiedział, że system zostanie uruchomiony w przyszłym tygodniu.



Reklama

- Księga katów” to jeden z fundamentów odpowiedzialności nie tylko bezpośrednich sprawców zbrodni wojennych – żołnierzy armii okupacyjnej, ale także ich dowódców. Tych, którzy wydawali rozkazy. Tych, którzy umożliwili wszystko to, co stało się na Ukrainie. W Buczy, Mariupolu, we wszystkich naszych miastach, we wszystkich społecznościach, których te zbrodnie dotknęły – powiedział Zełenski.

Prokurator generalna Ukrainy Irina Wenediktowa oświadczyła, że ​​48 rosyjskich żołnierzy zostanie w najbliższym czasie osądzonych pod zarzutem zbrodni wojennych. Około 13 000 takich przypadków jest badanych.