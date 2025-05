Urzędnicy nie kwestionowali, że na skutek nabycia udziału w spadku od spadkobiercy nabywca wstępuje we wszelkie jego prawa i obowiązki. Jednak w ich ocenie nie można uznać, że wobec nabytej masy spadkowej nabywca taki staje się spadkobiercą. Jest on bowiem następcą prawnym nie spadkodawcy, a spadkobiercy i to nie w spadkobraniu, a w tytule prawnym, na podstawie którego dochodzi do przeniesienia udziału w spadku, jest źródło jego uprawnień.

Fiskus uznał, że w sprawie nie doszło do konwersji spadkobierców. W związku z tym małżonkowie nie są zwolnieni z obowiązku uiszczenia PIT od odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, tak jakby byli spadkobiercami.

Czy sprzedaż udziału spadkowego kupionego od spadkobiercy daje prawo do ulgi w PIT?

Spór trafił na wokandę, ale skończył się przegraną podatników. Gliwicki WSA przypomniał, że art. 10 ust. 5 ustawy o PIT obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. miał na celu pełniejszą realizację sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością.

W ocenie sądu regulacja zawarta w art. 1053 k.c., która określa skutki nabycia udziału w spadku jako wejście w prawa i obowiązki spadkobiercy, nie implikuje stwierdzenia, że zakup udziału w spadku jest tożsamy z nabyciem prawa do udziału w masie spadkowej "w drodze spadku". Warunek ten spełnia jedynie osoba powołana do spadku. To spadkobierca wywodzi swoje prawa bezpośrednio od spadkodawcy i to on nabywa je "w drodze spadku".