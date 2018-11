Wyższy VAT gdy garaż jest obok domu - wyrok WSA

Do pomieszczenia na auto usytuowanego obok domu jednorodzinnego nie ma zastosowania obniżona 8-proc. stawka podatku, nawet gdy są na jednej działce.

Polacy na potęgę inwestują w nieruchomości mieszkalne. Wielu z tych, którzy marzą o własnym dachu nad głową, decyduje się na dom z ogródkiem i garażem. Okazuje się jednak, że gdy garaż będzie wolnostojący, zapłacą więcej. Potwierdza to jeden z najnowszych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Wszystko przez VAT.

Fiskus chce więcej

W sprawie chodziło o preferencyjną 8-proc. stawkę VAT dla budownictwa mieszkaniowego. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że prowadzi działalność deweloperską. Zajmuje się budową domów jednorodzinnych na rzecz prywatnych inwestorów. Część prac na budowie jest wykonywana przez jej pracowników, a część zlecana firmom zewnętrznym – podwykonawcom.

Z wniosku wynikało, że zamierza umożliwić inwestorom nabycie, w ramach usługi kompleksowej, budynku mieszkalnego wraz z garażem wolnostojącym lub wiatą garażową (tj. obiektem w postaci dachu wspartego na słupkach). Cała inwestycja będzie realizowana na jednym gruncie. Garaż lub wiata garażowa będą trwale złączone z gruntem, ale w żaden sposób niepołączone z domem, np. łącznikiem itp. Będą miały charakter gospodarczo-pomocniczy. A w zależności od potrzeb inwestorów w garażach będą mogły być zakładane instalacje: elektryczne, centralnego ogrzewania, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne.

Spółka podkreślała, że garaże posłużą przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych – przechowywaniu samochodu, rowerów czy narzędzi, ewentualnie zapasów spożywczych. Postanowiła się upewnić, czy taki garaż jest objęty 8-proc. stawką VAT przewidzianą dla budownictwa mieszkaniowego.

Sama uważała, że gdy buduje i sprzedaje domy jednorodzinne o powierzchni nieprzekraczającej 300 mkw., czyli takie, do których ma zastosowanie stawka obniżona, to może nią objąć także wolnostojący garaż. Cała transakcja obejmuje bowiem pakiet: dom plus garaż na jednym gruncie z tą samą księgą wieczystą.

Inaczej sprawę widział jednak fiskus. Zgodził się, że jeśli w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego mieści się garaż, to jest to jeden niepodzielny budynek (jedna bryła architektoniczna). Wtedy taki garaż jest nierozerwalną częścią domu jednorodzinnego i nie może być przedmiotem odrębnego obrotu.

Ale już garaż wolnostojący czy wiata garażowa to samodzielne obiekty budowlane, które nie stanowią budynku mieszkalnego ani pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (pomieszczenia pomocniczego). W konsekwencji zdaniem urzędników w takim przypadku nie można sprzedać ich z obniżoną, preferencyjną stawką VAT dla budownictwa mieszkaniowego.

Spółka nie zgadzała się z taką wykładnią przepisów. W skardze do białostockiego WSA przekonywała, że kupno domu jednorodzinnego wraz z garażem czy wiatą garażową jest świadczeniem złożonym. Dla przeciętnego inwestora jest tak ściśle związane, że tworzy nierozerwalną całość. Rozdzielanie miałoby charakter sztuczny, pozbawiony logiki i niezrozumiały dla klienta.

Dwa świadczenia

To jednak nie przekonało sądu. WSA przypomniał, że wszelkie preferencje podatkowe muszą być wykładane ściśle. Dlatego nie można przyjąć, że ulgowa stawka powinna być stosowana także do innych usług, nawet jeżeli są one funkcjonalnie, ekonomicznie związane z budynkiem mieszkalnym i taki związek wynika z treści operacji gospodarczej.

Zdaniem sądu sporna usługa wybudowania garażu wolnostojącego czy wiaty garażowej – nawet gdy jest świadczona z usługą budowy budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym – ma jednak charakter samoistny.

W konsekwencji usługi budowlane związane z ich budową są opodatkowane podstawową 23-proc. stawką VAT.

Wyrok nie jest prawomocny. ©?

Opinia

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatków Kancelarii Prof. W. Modzelewskiego

Wyrok WSA w Białymstoku to kolejny przykład niekorzystnej dla deweloperów linii orzeczniczej, której nie można uznać za prawidłową na gruncie VAT. Trybunał Sprawiedliwości UE już dawno wypracował zasadę, że dla określenia tożsamości świadczenia na gruncie VAT badać trzeba to, czym zainteresowany był konsument. W spornym przypadku chodzi o to, na jakim rezultacie zależy klientowi, który chce kupić dom. To, że odrębny garaż może być przedmiotem samoistnego obrotu, nie ma znaczenia. Kupującemu nie zależało przecież na zakupie garażu, ale domu, ewentualnie z garażem. Przeczy to też celowi regulacji wprowadzającej niższą stawkę VAT dla budownictwa mieszkaniowego. Ustawodawcy chodziło o obniżenie ceny towarów na cele mieszkaniowe. Uznanie, że wolno stojący garaż jest opodatkowany 23-proc., a nie 8-proc. stawką VAT, uderza podwójnie w nabywców domów, głównie innych niż szeregowce lub bliźniaki, gdzie garaż prawie zawsze jest integralny. Zapłacą bowiem więcej nie tylko od ceny za wolno stojący garaż, ale także od gruntu pod nim, którego stawka idzie za budynkiem.

Sygnatura akt: I SA/Bk 569/18