Nowości na Zamku Królewskim w Warszawie. Porcelana, obrazy Matejki i van Loo

Arcydzieło „Znalezienie Mojżesza” Jacoba van Loo

Na Stałej Trasie Królewskiej można czasowo podziwiać okazałe XVII-wieczne dzieło „Znalezienie Mojżesza” wybitnego holenderskiego artysty Jacoba van Loo, prezentowane w cyklu „Galerii arcydzieł”.

Jacob van Loo "Znalezienie Mojżesza" Monika Kuc

Obraz powstały w 1654 roku nawiązuje do biblijnej historii. Na rozkaz faraona wszyscy nowo narodzeni chłopcy hebrajscy w Egipcie mieli zostać zgładzeni. Chcąc uchronić swego syna przed tym losem, Jokebed, matka Mojżesza, ukryła niemowlę w wiklinowym koszu na brzegu Nilu. Znalazła je córka faraona, która wraz ze służącymi przyszła, by wziąć w tym miejscu.

Jacob van Loo (1614 – 1670) należał do czołowych malarzy amsterdamskich XVII wieku. Zdobył uznanie jako twórca portretów, scen rodzajowych i historycznych. Szczególnie podziwiano go jako portrecistę i twórcę aktów. Około 1660 roku musiał opuścić Amsterdam po zatargu z handlarzem wina i jego zabójstwie. Nie czekając na sprawę sądową, malarz uciekł do Paryża, gdzie jako artysta nadal cieszył się powodzeniem, malując na zlecenie holenderskich dyplomatów na dworze Ludwika XIV i zyskując członkostwo Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby.